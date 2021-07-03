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男子頭部受創求救自稱遭圍毆砍傷 警方追查原來是自殘

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市28歲吳姓男子前晚被人市區民權路底河堤旁頭部有外傷，經路人報警送醫急救，他自稱返家經河堤遭3至5名男子攔下毆打昏迷，清醒時已被丟入大興街一處魚塭內，自行爬上堤防向人呼救，警方組成專案小組回溯其足跡，查出吳因有嚴重幻聽幻覺，致精神狀況不佳，身上傷痕，是自己持刀自殘所造成，並非遭人砍傷，終於真相大白。

案發後，台南市警二分局組成專案小組，現場勘查河堤上停放機車完好無損，安全帽仍置放在後照鏡上，現場未發現有任何打鬥可疑痕跡，與吳所稱顯有出入，另前往民權路4段停車場旁勘查，發現吳騎乘紅色機車影像，7月1日當天下午4時許進入鹽水溪畔停車處，也無其他車輛或人員跟蹤尾隨。

警方查訪後，找到一名目擊證人，婦人表示，7月1日晚間6時30分至7時在鹽水溪堤防上運動，發現一名男子從溪河中樹叢爬上堤防躺在地上，頭上有明顯傷痕，全身濕透沾滿汙泥，並向運動的民眾討水喝。

同時，警方回溯吳當天足跡及調閱周邊監視器，追查出吳到某賣場，自行購買啤酒及水果刀，騎乘機車至鹽水溪堤防廢棄碉堡，再下車步行，邊走邊持刀砍頭，並跳入鹽水溪河中意圖輕生，因為河水太淺，於是又從溪河中自行爬上岸，被民眾發現報警。

警方調查，吳因有嚴重幻聽幻覺的困擾，致精神狀況不佳，身上傷痕是自己持刀自殘所致，並非遭人砍傷，終於真相大白。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995

警方回溯吳當天足跡及調閱周邊監視器，追查出吳到某賣場，自行購買啤酒及水果刀。記者邵心杰／翻攝
警方回溯吳當天足跡及調閱周邊監視器，追查出吳到某賣場，自行購買啤酒及水果刀。記者邵心杰／翻攝
目擊的婦人表示，當晚在鹽水溪堤防上運動，發現男子從溪河中樹叢爬上堤防躺在地上，頭上有明顯傷痕，全身濕透沾滿汙泥，並向運動的民眾討水喝。記者邵心杰／翻攝
目擊的婦人表示，當晚在鹽水溪堤防上運動，發現男子從溪河中樹叢爬上堤防躺在地上，頭上有明顯傷痕，全身濕透沾滿汙泥，並向運動的民眾討水喝。記者邵心杰／翻攝

監視器 停車場

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