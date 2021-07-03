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影／警察撂這句話 堅稱沒被騙終於婦人夢醒救回125萬元

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市賴婦接獲詐騙集團電話，假稱婦人涉及刑案需付款125萬元，行員機警報警。警方到場勸說，賴婦堅稱「我沒被騙」，警方將婦人帶回所內，全所員警輪番勸說，所長張元瑞撂話，「阿姨，你怎麼相信詐騙，不相信警察」，這才讓賴婦頓悟，接受自己被詐騙集團所騙，及時保住領出的125萬元現金。

本周三上午10時許，台中市第五分局北屯所接獲合作金庫太原分行報案，指賴婦(68歲)疑似遭詐騙，已提領125萬元現金。巡佐劉漢鼎、警員劉仕偉到場，賴婦說詞反覆，說現金是要給女兒的嫁妝，又改口現金領出來要存別間銀行，不願配合。

賴婦不願警方連絡她女兒到場，急著要自己徒步返家，但因婦人身上有125萬元鉅款，警方擔心賴婦安全，先將她載返回所。

有趣的是，所內所有員警輪番勸說，並告訴賴婦最近所內受理許多詐騙案件，被害人接到電話，詐團自稱是戶政事務所，因為其身分證遭冒用，涉嫌刑事案件，主任檢察官要保管被害人帳戶內的現金，而遭詐騙。

賴婦一聽，她的情況跟其他被害人一樣，但又半信半疑，所長張元瑞霸氣撂話，「阿姨，你怎麼相信詐騙，不相信警察」，賴才提供詐團電話號碼，果然已被通報2萬多次詐騙紀錄。

賴婦這才夢醒，自己遇上詐騙，畢生積蓄差點被騙，員警則安慰，「阿姨不要拍謝(不好意思)，就遇到了」，並連絡其女兒到所接回母親。

第五分局分局長林沐弘呼籲，詐騙歹徒假藉公家機關騙取民眾至ATM提款機匯款，或提領現金面交等詐騙手法，請民眾對於以上新型態詐騙手法多加小心、謹慎，如遇類似情況，請掛斷電話，並撥打110或165報案。

派所內員警輪番勸說，賴婦才相信自己遭詐騙集團誆騙，125萬元積蓄差點不翼而飛。記者林佩均／翻攝
派所內員警輪番勸說，賴婦才相信自己遭詐騙集團誆騙，125萬元積蓄差點不翼而飛。記者林佩均／翻攝
賴姓婦人接獲詐騙電話，領出125萬元現金，差點面交，所幸行員立即報警，及時組詐。記者林佩均／翻攝
賴姓婦人接獲詐騙電話，領出125萬元現金，差點面交，所幸行員立即報警，及時組詐。記者林佩均／翻攝
派所內員警輪番勸說，賴婦才相信自己遭詐騙集團誆騙，125萬元積蓄差點不翼而飛。記者林佩均／翻攝
派所內員警輪番勸說，賴婦才相信自己遭詐騙集團誆騙，125萬元積蓄差點不翼而飛。記者林佩均／翻攝
賴姓婦人接獲詐騙電話，領出125萬元現金，差點面交，所幸行員立即報警，及時組詐。記者林佩均／翻攝
賴姓婦人接獲詐騙電話，領出125萬元現金，差點面交，所幸行員立即報警，及時組詐。記者林佩均／翻攝

詐騙集團 警察

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