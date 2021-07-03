影／警察撂這句話 堅稱沒被騙終於婦人夢醒救回125萬元

台中市賴婦接獲詐騙集團電話，假稱婦人涉及刑案需付款125萬元，行員機警報警。警方到場勸說，賴婦堅稱「我沒被騙」，警方將婦人帶回所內，全所員警輪番勸說，所長張元瑞撂話，「阿姨，你怎麼相信詐騙，不相信警察」，這才讓賴婦頓悟，接受自己被詐騙集團所騙，及時保住領出的125萬元現金。

本周三上午10時許，台中市第五分局北屯所接獲合作金庫太原分行報案，指賴婦(68歲)疑似遭詐騙，已提領125萬元現金。巡佐劉漢鼎、警員劉仕偉到場，賴婦說詞反覆，說現金是要給女兒的嫁妝，又改口現金領出來要存別間銀行，不願配合。

賴婦不願警方連絡她女兒到場，急著要自己徒步返家，但因婦人身上有125萬元鉅款，警方擔心賴婦安全，先將她載返回所。

有趣的是，所內所有員警輪番勸說，並告訴賴婦最近所內受理許多詐騙案件，被害人接到電話，詐團自稱是戶政事務所，因為其身分證遭冒用，涉嫌刑事案件，主任檢察官要保管被害人帳戶內的現金，而遭詐騙。

賴婦一聽，她的情況跟其他被害人一樣，但又半信半疑，所長張元瑞霸氣撂話，「阿姨，你怎麼相信詐騙，不相信警察」，賴才提供詐團電話號碼，果然已被通報2萬多次詐騙紀錄。

賴婦這才夢醒，自己遇上詐騙，畢生積蓄差點被騙，員警則安慰，「阿姨不要拍謝(不好意思)，就遇到了」，並連絡其女兒到所接回母親。