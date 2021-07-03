苗栗3議員批縣府防疫不力遭電話嗆聲 查出中年男子涉案
苗栗縣議會昨天開議，多位非國民黨籍議員在會前發聯合聲明指責衛生局防疫失能並要求撤換局長，晚間傳出有3名議員接到嗆聲、甚至威脅電話，縣議員曾玟學昨晚也在臉書po文表示接到嗆聲電話，其他議員還有人被直接警告「不當議員時小心被修理」，質疑為何對方能有多位議員手機電話連續撥打警告電話；苗栗縣警局接獲議員反映後成立專案小組，查出一名中年男子涉案，目前追緝中。
曾玟學po文表示，昨天多位議員在會後本於監督職責，媒體聯訪時針對疫情期間衛生局各項失能，要求縣長撤換不適任的局長，但包含他在內的數位議員，竟在晚間接連收到嗆聲、甚至威脅的電話。他被嗆聲「態度別這麼囂張、議員沒有很了不起」，這些都還好，但有同事直接被警告「不當議員時小心被修理，自己小心一點。」這真的就必須嚴肅以待了，且值得留意的是，「我們的私人手機非公開資訊，為何此人能擁有多位議員手機，且針對性的連續致電警告。」
苗栗縣警局上午發布新聞指出，議會幾位議員昨天上午發表聯合聲明表達對縣府防疫工作不力後晚間竟遭電話恐嚇，縣警局長周煥興昨晚8點多接獲議員告知，立即指示刑事警察大隊成立專案小組積極偵辦，並親向3位議員電話聯絡了解案情，希望製作筆錄釐清真相，並表明議員問政為民主常態，絕不容許任何言語或暴力等挑釁行為，警方一定全力偵辦，追查到底、絕不寬貸。
專案小組查出共有3名議員接到電話，昨晚並掌握一名特定對象，漏夜派員前往對方住處查緝，但涉案的中年男子為逃避警方追查，斷絕任何對外聯繫，警方追緝中，全案將在涉案男子到案後以涉嫌違反刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
縣警局表示，苗栗地檢署檢察長陳松吉表示決不容許挑戰公權力之行為，全力查緝偵辦，展現打擊犯罪之決心，並嚴厲譴責暴力。縣警局並請轄區頭份分局加強議員住居所及服務處巡簽與安全維護，呼籲民眾應理性發表言論，切勿有恐嚇、暴力或散布不當言詞，以免觸法。
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