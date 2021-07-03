影／越南美魔女「與人連結」 稱從事美甲因疫情沒生意

越南籍黃姓女子昨天在高雄某地景日租套房，與林姓男子做起「人與人的連結」，正遇員警到出租套房執行防疫稽查勤務，發現她涉嫌性交易，查辦黃女違反社會秩序維護法。黃女自稱她原本從事美甲，因疫情生意差，才與網友聯繫性交易。

據了解，38歲的黃姓女子嫁來台灣多年，丈夫已經過世，有1個兒子。昨天下午4點多，高雄市警苓雅分局成功路派出所員警稽查日租套房，正遇林姓男子（58歲）開門離備離去，員警便發現房內黃女衣衫不整。警方查證雙方身分，林說不出黃女名字，才承認以3000元和越南女子做「人與人的連結」。

林稱疫情期間經常無聊在家上網，在網路上無意間認識黃女，2人互加入好友後以通訊軟體私訊聯絡，才相約到日租套房性交易。黃女抵賴不過，才承認性交易。她說，原本從是美甲工作，但疫情沒生意、收入不好，想賺錢才與網友性交易。