影／越南美魔女「與人連結」 稱從事美甲因疫情沒生意
越南籍黃姓女子昨天在高雄某地景日租套房，與林姓男子做起「人與人的連結」，正遇員警到出租套房執行防疫稽查勤務，發現她涉嫌性交易，查辦黃女違反社會秩序維護法。黃女自稱她原本從事美甲，因疫情生意差，才與網友聯繫性交易。
據了解，38歲的黃姓女子嫁來台灣多年，丈夫已經過世，有1個兒子。昨天下午4點多，高雄市警苓雅分局成功路派出所員警稽查日租套房，正遇林姓男子（58歲）開門離備離去，員警便發現房內黃女衣衫不整。警方查證雙方身分，林說不出黃女名字，才承認以3000元和越南女子做「人與人的連結」。
林稱疫情期間經常無聊在家上網，在網路上無意間認識黃女，2人互加入好友後以通訊軟體私訊聯絡，才相約到日租套房性交易。黃女抵賴不過，才承認性交易。她說，原本從是美甲工作，但疫情沒生意、收入不好，想賺錢才與網友性交易。
警方在全程蒐證後將雙方帶返所調查，詢後將兩人以違反社會秩序維護法送辦
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