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影／警戒3級守不住白天偷開 基隆清茶館5男客消費被逮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新冠肺炎疫情雖有趨緩，但全國三級警戒到12日仍未解封，基隆有一家清茶館昨天上午11時點被巡邏員警鐵門開啟，上前查看發現有5名客人正在店內消費，當場查獲該清茶館違規營業，警方開立違反傳染病防治法通知單移請市政府裁處，並命立即停止營業。

警戒三級八大特種行業停業，近來各地確診數下降，疫情雖趨緩，仍尚未解封降級，基隆已有業者等不及，搶先私自營業。市警察局第一分局忠二路派出所昨天上午11點，巡邏時發現一家應停止營業的清茶館心存僥倖違規營業。

忠二所副所長簡宏雄今天說，員警執行巡邏勤務，巡經自來街發現有應停止營業埸所鐵門開啟，立即上前查看，發現有5名客人於店內消費，當場查獲該清茶館違規營業，警方現場開立違反傳染病防治法通知單移請市政府裁處，並當場命其立即停止營業。

警方呼籲業者防疫期間應遵守相關防疫政策並落實停業規定，共同防堵疫情。特定場所未依規定停業者，將依法開罰6萬至30萬元，若有惡性違規一律從重處分，必要時斷水斷電，請業者切勿心存僥倖以身試法。

警戒3級守不住白天偷開，基隆清茶館5男客消費被逮。記者游明煌／翻攝
警戒3級守不住白天偷開，基隆清茶館5男客消費被逮。記者游明煌／翻攝
警戒3級守不住白天偷開，基隆清茶館5男客消費被逮。記者游明煌／翻攝
警戒3級守不住白天偷開，基隆清茶館5男客消費被逮。記者游明煌／翻攝

疫情 基隆 傳染病

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