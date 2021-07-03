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高雄鹽埕清晨火警 2名女住戶救出送醫

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鹽埕區五福四路上一處大樓，今天清晨5點多時傳火警，高雄市消防局出動前金、新興、鼓山等分隊到場灌救，火勢在約45分鐘後撲滅；消防員將陳姓、施姓女子救出送醫，均意識清楚無大礙。

據了解，今天5點16分左右，發生在鹽埕區五福四路上的火警，火場是一棟6層樓建築物，起火點在1樓。

高雄市消防局獲報後，由第二救災救護大隊長高文宗帶領鼓山、前金、中華、新興、鼎金分隊及特搜中隊合計22車47人前往搶救，消防員布線射水，火場屬「層流煙」，起火點溫度、壓力還不高，約45分鐘後將火勢撲滅。

大樓內住戶陳女（28歲）、施女（36歲）在消防員到場後迅速被救出送醫，均意識清楚，無大礙。至於起火點初步判斷是在1樓後側廚房燃燒煎台及廚具，詳細起火原因有待調查。

高雄鹽埕區五福四路上一棟大樓今清晨5點傳火警，消防員救出2女送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄鹽埕區五福四路上一棟大樓今清晨5點傳火警，消防員救出2女送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄鹽埕區五福四路上一棟大樓今清晨5點傳火警，消防員救出2女送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄鹽埕區五福四路上一棟大樓今清晨5點傳火警，消防員救出2女送醫。記者邱奕能／翻攝

消防員 高雄市

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