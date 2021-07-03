高雄鹽埕清晨火警 2名女住戶救出送醫

高雄鹽埕區五福四路上一處大樓，今天清晨5點多時傳火警，高雄市消防局出動前金、新興、鼓山等分隊到場灌救，火勢在約45分鐘後撲滅；消防員將陳姓、施姓女子救出送醫，均意識清楚無大礙。

據了解，今天5點16分左右，發生在鹽埕區五福四路上的火警，火場是一棟6層樓建築物，起火點在1樓。

高雄市消防局獲報後，由第二救災救護大隊長高文宗帶領鼓山、前金、中華、新興、鼎金分隊及特搜中隊合計22車47人前往搶救，消防員布線射水，火場屬「層流煙」，起火點溫度、壓力還不高，約45分鐘後將火勢撲滅。