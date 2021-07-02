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男進超商喝斥「錢拿出來」 得款2.4萬恐嚇取財不算搶劫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市何姓男子昨晚9點多到中和路一間超商，突然走進櫃台對著店員說「錢拿出來」，店員為避免衝突發生，將收銀機抽屜直接拿出來交出2萬4千元現金， 何男得手後騎機車逃逸。警方根據他身上穿的迷彩T恤循線查出身分，3小時後逮獲，追回1萬5千元贓款，今天依恐嚇取財罪嫌移送偵辦。

市警四分局中華路派出所昨晚9點多獲報，中和路一間超商發生搶案，一名男子走進超商後直接進到櫃台內，歹徒對著店員說「錢拿出來」，店員沒有反抗，將收銀機內2萬4000元現金全都拿給歹徒。

警方獲報到場歹徒已逃離，監視器錄下犯案過程，警方根據他身上T恤迷彩特徵，查出騎乘機車，昨晚11點多，案發後3小時就逮涉案22歲何姓男子，買菸及遊戲卡花9千多元。

何男供稱，他沒有錢可買遊戲卡缺錢才犯案，警方在他回家的路上埋伏，他還沒有回到家就被逮。警方根據何男犯案過程，認定是恐嚇取財，沒有送搶劫或者強盜罪嫌。

第四分局說，與刑事警察大隊成立專案小組，迅速在案發3小時內查獲，並追回現金贓款，全案偵訊後依恐嚇取財罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

男進超商喝斥「錢拿出來」，得款2萬4恐嚇取財不算搶劫。記者游明煌／翻攝
男進超商喝斥「錢拿出來」，得款2萬4恐嚇取財不算搶劫。記者游明煌／翻攝
男進超商喝斥「錢拿出來」，得款2萬4恐嚇取財不算搶劫。記者游明煌／翻攝
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恐嚇 超商 贓款

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