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影／「太陽太大看不清」女駕百萬名車闖紅燈 小貨車90度撞翻

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市今天下午3時許，盧女駕駛百萬MINI房車，疑因夕陽刺眼，看不清楚交通號誌，闖紅燈撞上綠燈直行的三菱小貨車，小貨車當場90度側翻，所幸雙方駕駛自行脫困無礙。警方調查，雙方均無酒駕，也婉拒送醫，進一步車禍原因將由交大事故組釐清。

路口監視器拍下，林男（54歲）駕駛三菱小貨車從市政北二路往河南路綠燈直行，剛到入口就遭朝富路往市政路方向直行的紅色MINI百萬房車撞擊，小貨車當場90度向右側翻覆、左側車身凹陷，紅色房車車頭毀損，雙方駕駛自行脫困無礙。

據查，盧女（51歲）稱，「太陽太大，看不清楚交通號誌」，一路駕車直行，撞到小貨車後才發現自己的號誌是紅燈，後座20多歲女兒飽受驚嚇。

台中市第六警分局第六交通分隊調查，雙方駕駛均無酒駕，該路段速限50公里，盧女稱沒注意行駛車速，依監視器畫面，警方初步研判盧女闖紅燈釀禍，進一步車禍原因有待交大事故組釐清。

盧女駕駛紅色百萬MINI房車疑闖紅燈，綠燈直行小貨車遭撞90度翻覆。圖／讀者提供
盧女駕駛紅色百萬MINI房車疑闖紅燈，綠燈直行小貨車遭撞90度翻覆。圖／讀者提供
盧女駕駛紅色百萬MINI房車疑闖紅燈，綠燈直行小貨車遭撞90度翻覆。圖／讀者提供
盧女駕駛紅色百萬MINI房車疑闖紅燈，綠燈直行小貨車遭撞90度翻覆。圖／讀者提供
盧女駕駛紅色百萬MINI房車疑闖紅燈，綠燈直行小貨車遭撞90度翻覆。圖／讀者提供
盧女駕駛紅色百萬MINI房車疑闖紅燈，綠燈直行小貨車遭撞90度翻覆。圖／讀者提供
盧女駕駛紅色百萬MINI房車疑闖紅燈，綠燈直行小貨車遭撞90度翻覆。圖／讀者提供
盧女駕駛紅色百萬MINI房車疑闖紅燈，綠燈直行小貨車遭撞90度翻覆。圖／讀者提供
盧女駕駛紅色百萬MINI房車疑闖紅燈，綠燈直行小貨車遭撞90度翻覆。圖／讀者提供
盧女駕駛紅色百萬MINI房車疑闖紅燈，綠燈直行小貨車遭撞90度翻覆。圖／讀者提供

監視器 交大 車禍

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