影／「太陽太大看不清」女駕百萬名車闖紅燈 小貨車90度撞翻

台中市今天下午3時許，盧女駕駛百萬MINI房車，疑因夕陽刺眼，看不清楚交通號誌，闖紅燈撞上綠燈直行的三菱小貨車，小貨車當場90度側翻，所幸雙方駕駛自行脫困無礙。警方調查，雙方均無酒駕，也婉拒送醫，進一步車禍原因將由交大事故組釐清。

路口監視器拍下，林男（54歲）駕駛三菱小貨車從市政北二路往河南路綠燈直行，剛到入口就遭朝富路往市政路方向直行的紅色MINI百萬房車撞擊，小貨車當場90度向右側翻覆、左側車身凹陷，紅色房車車頭毀損，雙方駕駛自行脫困無礙。

據查，盧女（51歲）稱，「太陽太大，看不清楚交通號誌」，一路駕車直行，撞到小貨車後才發現自己的號誌是紅燈，後座20多歲女兒飽受驚嚇。