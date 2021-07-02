不服取締拖吊 台南男子坐上已拖吊車輛賴著不走處拘役

台南市何姓男子及許姓女子今年1月21日駕駛轎車，在中西區黃線違規停車，遭交大中北拖吊小組將車上架拖離原處，兩人見狀向員警求情遭拒，許女阻止員警上拖吊車，何則開車門毀損封條，坐上已遭拖吊轎車駕駛座，妨害拖吊作業，支援警方到場勸離仍拒絕下車，最後兩人被依妨害公務執行罪送辦，經台南地院審理，何、許女分處拘役30日、20日，可上訴。

檢方偵查時，何坦承當時打開車門並坐到車上，矢口否認有何損壞查封標示及妨害公務犯嫌，他辯稱，當時頭暈只想坐到車上，趕快上車睡覺。許女也否認阻擋員警上拖吊車，或以肩膀及手臂推閉車門後，站立在車門前不離去。

台南地院審理時，何、許女兩人才坦承犯行，表示一時失慮，才會與執勤員警發生衝突，現在已有悔意。

檢警調查，何、許女今年1月21日下午5時多駕車，在中西區黃線違規停車。台南市警局交通大隊中北拖吊小組蘇姓警員依法執行拖吊，並將轎車拖離原處，準備拖到中北拖吊場時，兩人見狀請求蘇勿將車子拖走。

員警告知依拖吊作業標準作業程序規定，違規車輛已上架拖離原來位置，表示拖吊程序已完成，所以無法放行。「等一下啦！」許女再三向員警喊叫，並以肩膀與手肘推閉車門，同時緊貼、站立在拖吊車車門前拒不離去，阻止員警進入車內。

何見員警仍不予以放行，即逕自以車輛遙控器開啟中控鎖，並打開遭拖吊轎車的駕駛座車門，毀損張貼在車門的封條。員警見狀上前擋住車門，攔阻何上車，但何仍猛力打開車門進入駕駛座後關上車門，經支援警力到場勸離後仍拒不下車。

台南地院審酌，何、許女違規停車在先，竟不服取締而不顧車輛已遭警方依法實施拖吊，仍以肢體阻擋員警進入拖吊車，並擅自開啟貼有封條的車門而損壞該封條，漠視國家公權力，造成公務員執行職務困擾，行為不當。