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打火兄弟辛苦了！台南華崧包裝工廠大火延燒6小時撲滅

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市山上工業區華崧包裝工業公司廠房今天上午9點40分許傳出火警，大量濃煙直竄天際，連遠在數十公里外楠西梅嶺山上都看得到，台南消防局接獲報案立即出動大批消防人車前往搶救，因火勢猛烈持續增援，共派遣第4大隊新化中隊轄區山上等4個分隊各式車輛34車66人前往灌救，高溫加上濃煙，打火兄弟個個滿身大汗癱坐地上，有人臉鼻都被濃煙薰黑，稍作休息補充水份後接續滅火，火勢延燒到下午12點42分才控制，3點37分熄滅進行殘火處理。

台南市消防局上午9點41分獲報，山上區和里北勢洲華崧包裝工廠發生火警，警消抵達現場發現，3層RC建物於1樓挑高有火煙，生產機台承做塑膠發泡起火，2、3樓全面燃燒。第一時間員工試圖拉水線自行滅火，但火勢一發不可收拾很快就竄燒陷入一片火海，工廠自衛編組78名員工均順利逃出。

山上消防分隊9點50分車組到達，二樓已全面燃燒，新化中隊等車組也陸續抵達，但因內部都是易燃的泡棉等塑膠化學原料，火勢從一樓挑高不斷延燒到3樓全面燃燒，且不時傳出爆裂聲，RC建物在高溫下也不斷蹦裂掉落，加上濃煙密佈灌救困難，消防人員先持續在外圍灌水降溫，以避免延燒到其他廠房及周邊工廠。

過程中，現場有兩名工人協助救火時受傷，一名30歲本國籍男性工人，吸入性嗆傷、雙手手掌到前臂紅腫、鼻子及雙頰起水泡，意識清醒；另一名也同是30歲男性，本國籍，無明顯外傷，吸入性嗆傷，經送醫柳營奇美醫院均無大礙，已經出院。

台南市山上區包裝工廠大火，環保局11點12分在下風處測得PM10為 3131.6. PM2.5為1823.6。下午2點50分資料PM10為2174.3. PM2.5為102.7。台南地區現值夏季吹南風季節，有利空氣汙染物擴散條件，山上區鄰近空氣品質測站數據顯示，皆為良好等級，預估火災對山上區當地居民影響不致太大。

環保局表示，泡棉原料多為聚乙烯(PE)，參考行政院環保署物質安全資料表，燃燒產生主要空氣汙染物為一氧化碳及懸浮微粒，並不會產生戴奧辛，一氧化碳於開放空間會被分解成二氧化碳，且研究指出一氧化碳對於人類沒有致癌性。由於燃燒後會產生刺激性物質，惟有氣道過敏或氣喘病史者儘量避免外出，必要外出請戴口罩。

台南市山上工業區工廠大火，濃煙猛竄增加消防救火的難度。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區工廠大火，濃煙猛竄增加消防救火的難度。記者吳淑玲／攝影
台南山上工業區華崧包裝工業工廠大火，因內部都是泡棉原料濃煙竄升。記者吳淑玲／攝影
台南山上工業區華崧包裝工業工廠大火，因內部都是泡棉原料濃煙竄升。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區工廠大火，消防隊員在高溫下搶救數小時，滿身大汗相當辛苦。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區工廠大火，消防隊員在高溫下搶救數小時，滿身大汗相當辛苦。記者吳淑玲／攝影
台南山上工業區華崧包裝工業工廠大火，因內部都是泡棉原料濃煙竄升。記者吳淑玲／攝影
台南山上工業區華崧包裝工業工廠大火，因內部都是泡棉原料濃煙竄升。記者吳淑玲／攝影
台南山上工業區華崧包裝工業工廠大火，延燒數小時，消防人員搶救過程臉被烤紅薰黑。記者吳淑玲／攝影
台南山上工業區華崧包裝工業工廠大火，延燒數小時，消防人員搶救過程臉被烤紅薰黑。記者吳淑玲／攝影
台南山上工業區華崧包裝工業工廠大火，延燒數小時加上濃煙，消防人員臉都被薰黑。記者吳淑玲／攝影
台南山上工業區華崧包裝工業工廠大火，延燒數小時加上濃煙，消防人員臉都被薰黑。記者吳淑玲／攝影
台南山上工業區華崧包裝工業工廠大火，延燒數小時加上濃煙，消防人員臉都被薰黑。記者吳淑玲／攝影
台南山上工業區華崧包裝工業工廠大火，延燒數小時加上濃煙，消防人員臉都被薰黑。記者吳淑玲／攝影

PM2.5 高溫

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