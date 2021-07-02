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南港分局拍短片 趣味解說防疫期間如何報案

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

國內本土疫情自5月爆發至今，確診數超過1萬4000人，雖近期每日確診數緩降至百人以下，但仍需謹慎戒備。疫情期間，人流、車流較少，南港分局特地拍攝一部小短片，解說目前警方防疫作為，讓民眾知悉若來派出所「該如何報案」。

影片中可見，警分局、派出所皆採「單一出入口」政策，落實人流管制，民眾若要進入警機關報案，需由指定入口進入。南港分局有鑒於警機關為公共場域、出入繁雜，於分局外設有「除菌門」除去身上細菌，民眾伸手感應除菌開關後，由「此門」進入。

推門進入後，需量額溫、酒精殺菌、簡訊實名制，待完成後，向警方告知「我要報案」，會有值班警員指引前往「民眾報案區」報案，而民眾報案區會有透明隔板，保持防疫距離。

防疫期間，警員多會身穿防護衣、帶隔離面罩，保護警方也保護民眾。

南港分局長謝宗宏透過影片表示，感謝防疫期間各界友人、熱心企業及公益團體捐贈各項防疫物資，給警察同仁最大的支持與鼓勵，強調將持續維護轄內治安與防疫工作。

南港分局特地拍攝一部小短片，解說目前警方防疫作為，讓民眾知悉若來派出所該如何報案。記者翁至成／翻攝
南港分局特地拍攝一部小短片，解說目前警方防疫作為，讓民眾知悉若來派出所該如何報案。記者翁至成／翻攝

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