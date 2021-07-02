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北市工地鋼梁不明原因墜落 砸死工人

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市許姓工人昨天下午4點在松江路一處工地6樓施工，突然有一鋼梁墜落，砸中他四肢，當場失去生命跡象，送醫3小時後不治。警方通知他的同事及工地負責人做筆錄，所有人都稱未目擊事發情形，警方將報請刑事相驗。

該工地位於松江路173巷口附近，正在施作大樓新建工程，許男（49歲）昨天下午4點半，在工地6樓遭墜落的鋼梁擊中，當場墜落安全網，躺在安全網上昏迷，消防員趕抵發現他失去生命跡象，立刻將他送醫。

昨晚7點多，許因傷勢過重被宣告不治，警方調查工地未有人目擊整起事發過程，他的同事都是聽到6樓出現巨大撞擊聲，趕抵發現許受重傷報案；許的家屬表示靜待司法相驗結果。

許姓工人昨晚在工地遭鋼梁擊中不治。記者蔡翼謙／翻攝
許姓工人昨晚在工地遭鋼梁擊中不治。記者蔡翼謙／翻攝

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