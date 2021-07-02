北市工地鋼梁不明原因墜落 砸死工人

台北市許姓工人昨天下午4點在松江路一處工地6樓施工，突然有一鋼梁墜落，砸中他四肢，當場失去生命跡象，送醫3小時後不治。警方通知他的同事及工地負責人做筆錄，所有人都稱未目擊事發情形，警方將報請刑事相驗。

該工地位於松江路173巷口附近，正在施作大樓新建工程，許男（49歲）昨天下午4點半，在工地6樓遭墜落的鋼梁擊中，當場墜落安全網，躺在安全網上昏迷，消防員趕抵發現他失去生命跡象，立刻將他送醫。