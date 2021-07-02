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台南95歲阿嬤迷失山區 30年資深警一眼從這跡證找到人
台南市南化區北寮高齡95歲廖姓阿嬤，昨天清晨5點30分由南化區北寮住家推助行器外出散步，至7點30分左右仍未返家，家人遍尋不著心急如焚，到玉山派出所報案協尋。所長涂瑞峰立即率員在住處周遭協尋未獲，8點40分許在南化區台3線380K旁約是筍埔山區離家約2公里產業道路上，發現往山區產業道路有疑似助行器推過去的泥濘輪胎痕，涂所長憑藉從警30多年經驗，研判老婦人可能沿著產業道路往上走，循線發現廖姓老嬤倒臥路旁無法動彈全身全身被蚊子叮咬，涂所長親自推著老婦人離開山區，並立即通知家屬帶回照護。
據廖姓阿嬤家人表示，廖婦有輕微失智狀況，平日有外出散步習慣，1日清晨5時30分由住宅推著助行器外出散步後，2個小時仍未返家且無法聯絡。家屬擔憂高齡長輩迷途恐發生意外，趕緊報請警方協尋。阿嬤被尋獲地點家屬一早也曾去找尋過但未發現，對警方積極尋人幫助阿嬤返家，再三表達萬分感謝之意。
玉井分局長許敏能表示，呼籲家中如有高齡長者應多加關心，高齡長者常伴隨有失憶或失智現象，盡量能讓渠隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上（或寫上）姓名、聯繫電話等資料，也可向社會局申請長者預防走失手鍊，或至分局捺印指紋建檔，若老人不慎走失時，可由發現之員警或民眾及時通知家屬帶回，使年長迷途失智者免於危難。
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