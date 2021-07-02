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台南95歲阿嬤迷失山區 30年資深警一眼從這跡證找到人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市南化區北寮高齡95歲廖姓阿嬤，昨天清晨5點30分由南化區北寮住家推助行器外出散步，至7點30分左右仍未返家，家人遍尋不著心急如焚，到玉山派出所報案協尋。所長涂瑞峰立即率員在住處周遭協尋未獲，8點40分許在南化區台3線380K旁約是筍埔山區離家約2公里產業道路上，發現往山區產業道路有疑似助行器推過去的泥濘輪胎痕，涂所長憑藉從警30多年經驗，研判老婦人可能沿著產業道路往上走，循線發現廖姓老嬤倒臥路旁無法動彈全身全身被蚊子叮咬，涂所長親自推著老婦人離開山區，並立即通知家屬帶回照護。

據廖姓阿嬤家人表示，廖婦有輕微失智狀況，平日有外出散步習慣，1日清晨5時30分由住宅推著助行器外出散步後，2個小時仍未返家且無法聯絡。家屬擔憂高齡長輩迷途恐發生意外，趕緊報請警方協尋。阿嬤被尋獲地點家屬一早也曾去找尋過但未發現，對警方積極尋人幫助阿嬤返家，再三表達萬分感謝之意。

玉井分局長許敏能表示，呼籲家中如有高齡長者應多加關心，高齡長者常伴隨有失憶或失智現象，盡量能讓渠隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上（或寫上）姓名、聯繫電話等資料，也可向社會局申請長者預防走失手鍊，或至分局捺印指紋建檔，若老人不慎走失時，可由發現之員警或民眾及時通知家屬帶回，使年長迷途失智者免於危難。

台南玉井警分局玉山派出所所長涂瑞峰從山路泥濘中發現助行器的痕跡，尋獲在山區迷失的95歲阿嬤。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警分局玉山派出所所長涂瑞峰從山路泥濘中發現助行器的痕跡，尋獲在山區迷失的95歲阿嬤。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警分局玉山派出所警員尋獲在山區迷失的95歲阿嬤，並協助脫困，家屬感激不已。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警分局玉山派出所警員尋獲在山區迷失的95歲阿嬤，並協助脫困，家屬感激不已。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警分局玉山派出所警員尋獲在山區迷失的95歲阿嬤（中），家屬感激不已。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警分局玉山派出所警員尋獲在山區迷失的95歲阿嬤（中），家屬感激不已。記者吳淑玲／翻攝

阿嬤 失智

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