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「跑出去怕被罰錢」傳教士錄影成最後留言 家屬要交代

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

彰化市喬友大樓大火造成4死21傷，其中1名死者為59歲的陳建光是台中市真耶穌教會傳教士，今年初和妻子同往泰國傳教，6月27日回國，與妻子入住防疫旅館，未料遇上火劫。陳建光遺體昨日已運回台中市和平區達觀里香川社區老家，親友質疑是否救援太慢，以及不讓居家檢疫者離開房間才錯失疏散時機，造成重大傷亡，至於要不要提國賠還在討論中。

彰化防疫旅館火警案死者陳建光生前錄下影片，影片中說，「消防車來了，剛才有警報說是火災，旅館老闆說誤傳，但應該不是誤傳，愈來愈多台消防車來…我也不知道能跑還是不能跑，跑出去怕被罰錢，不跑會不會死在火災中？」生前最後錄下的影片，點出防疫重要還是逃命重要，也成了最後留給親友的錄音。

陳建光妻舅表示，看到電視新聞報導趕緊致電姊姊，姊姊說煙很多，無法出去，只能打開窗戶勉強吸些空氣，但姊夫已經倒在地上。他掛掉電話後趕緊打電話給消防局，表示9607房有1人昏迷，麻煩重點搜救，當時才9點多，11點多他又聯絡上姊姊，姊姊虛弱地哭喊「姊夫沒有反應了，可能已經不行了，但消防局的人還沒有到。」

陳建光妻舅質疑，姐姐在凌晨快1點被救出，因遭濃煙嗆傷，送到彰化秀傳醫院治療；凌晨2點才發現同在一個房間的姐夫，但已無呼吸心跳送醫，質疑是否救援太慢？才造成重大傷亡。

陳建光親友也質疑「誰說火災是消防警報？」因為住在防疫旅館的人，發生火災就必須待在原地不可移動嗎？誰能給罹難者家屬一個合理的說法？相關單位有沒有過失？應該調查清楚。

陳建光送醫畫面。讀者提供
陳建光送醫畫面。讀者提供

火災 防疫旅館 台中市

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