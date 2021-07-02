台南82歲老農山區失足摔落山坡 警消搜尋2小時助返家
台南市大內區82歲連姓老人昨天到山區整理自家果園，從清早直到晚上都沒回家，家屬報案協尋，員警與消防員到失蹤地點搜尋，搜索兩個多小時後終於在深約4米山溝尋獲救出。
善化分局表示，昨天傍晚連姓女子到善化警分局頭社派出所，焦急請警方協尋82歲高齡父親，說他上午獨自前往山區自家果園務農後未返家，家人於果園周邊找尋均未發現蹤跡，且其父因左眼失明、右眼模糊，果園旁又有河流深怕發生意外。
警方獲報後，頭社所長黃勝潮通報大內消防分隊小隊長阮明鴻率2車5人、消防局特搜小組4車8人陸續到達失蹤地點搜尋。2個多小時後特搜人員於晚上6點半發現失蹤老翁摔落於農地後山坡上。
員警說，老人已連續8個小時未進食飲水，面容憔悴、身體虛弱，且山坡地落差高度約4米山溝，造成營救上困難，經家屬先溫情喊話安撫老翁情緒，黃勝潮引領救難人員以接力方式在7點15分順利將人救出，家屬對警方及救難人員積極協尋相當感謝，稱讚警、消、救難人員為民服務的努力。
警方表示，連姓老人摔落離自家果園400公尺，獲救後稱不知為何一直找不到回家的路。高齡長者尤其是失智症患者常發生外出後找不到返家的路、甚至發生意外，呼籲社會大眾應時常關心家中長者，可至區公所申請愛心手鍊，也可帶長輩到各地警察分局製作指紋建檔，多一份保障多一份安心。
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