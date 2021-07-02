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桃園50歲單身男遇「美籍台女」以為真愛 險損失18萬元

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市50歲黃男一直為沒有合適的交往對象苦惱，在網路上認識化名YOON CHAN，自稱美籍台人的女子後，不但有來電的感覺還以為對方也對他真心真意，認為這次錯不了而且墜入愛河

日前該女子好幾次說人在敘利亞首都大馬士革執行國際任務，今年8月會回台灣與黃男見面，但是6月底行李先寄回台灣的時候卻遭海關扣押，需付18萬元「協商和解金」才能放行，劇情雖然不合理，但是「熱戀」中的黃男昏了頭信以為真，昨天下午到楊梅區一家銀行準備匯款。行員請他填寫匯款單的時候，同時了解匯款用意，發現他應該是被騙了好心提醒。但是男子不理會，還要行員趕快幫他把錢匯給「女朋友」，讓女友的行李能夠趕快出關寄回家。

銀行員勸阻無效，看見來簽巡的草湳派出所巡佐蘇良全、警員劉家瑋、彭子軒，於是請他們幫忙。員警說明海關不可能無故扣押行李，更不可有和解金這種事，還幫他回想和女子交往的一些談話，黃男這個時候才覺得整個人清醒過來，不明白自己怎麼會被花言巧語唬得團團轉，險遭詐騙。

警方幫男子回想和女孩交往的對話，提醒我很多話都是詐騙手法。記者鄭國樑／翻攝
警方幫男子回想和女孩交往的對話，提醒我很多話都是詐騙手法。記者鄭國樑／翻攝

海關 愛河

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