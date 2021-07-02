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影／台南山上華崧工業大火猛烈 情勢危急78名員工逃生

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市山上工業區華崧工業包裝公司今天上午發生大火，延燒兩個多小時火勢猛烈難以控制，濃煙竄升幾公里外都看得到，台南市消防局出動34車66名持續灌救中，緊鄰的有紡織廠情勢相當危機。

山上區長余基吉表示，華崧工業從事電腦包裝內部都是泡棉，上午9點40分左右，當時員工在操作機器的時候發現有火花，一開始自己試著滅火，但好那都是包裝連續一發不可收拾，才打119報案，幸好78名員工及時撒離。

魏姓廠長表示，目前B廠全面陷入火海，但員工都安全，現在由消防隊全面灌救中，損失很大目前還難以估算。

台南市消防局長李明峯趕到現場指揮，因火勢猛烈燃燒溫度高，消防人員接力灌救全身大汗，加上濃煙密佈空氣難聞，增加搶救困難。消防人員表示現在全力把火控制在上層或是單棟的廠房，避免延燒到其他廠房或廠外的其他工廠。

受傷員工2名：一名30歲男性，本國籍，傷勢：吸入性嗆傷、雙手手掌到前臂紅腫、鼻子及雙頰起水泡，意識清醒；另一名，一名30歲男性，本國籍，傷勢：無明顯外傷，吸入性嗆傷，受傷員工皆因協助滅火而受傷。

台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影
台南市山上工業區華崧工業包裝公司大火延燒兩個多小時能相當猛烈，濃煙數公里外都可以看得到。記者吳淑玲／攝影

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