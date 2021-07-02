影／台南山上華崧工業大火猛烈 情勢危急78名員工逃生

台南市山上工業區華崧工業包裝公司今天上午發生大火，延燒兩個多小時火勢猛烈難以控制，濃煙竄升幾公里外都看得到，台南市消防局出動34車66名持續灌救中，緊鄰的有紡織廠情勢相當危機。

山上區長余基吉表示，華崧工業從事電腦包裝內部都是泡棉，上午9點40分左右，當時員工在操作機器的時候發現有火花，一開始自己試著滅火，但好那都是包裝連續一發不可收拾，才打119報案，幸好78名員工及時撒離。

魏姓廠長表示，目前B廠全面陷入火海，但員工都安全，現在由消防隊全面灌救中，損失很大目前還難以估算。

台南市消防局長李明峯趕到現場指揮，因火勢猛烈燃燒溫度高，消防人員接力灌救全身大汗，加上濃煙密佈空氣難聞，增加搶救困難。消防人員表示現在全力把火控制在上層或是單棟的廠房，避免延燒到其他廠房或廠外的其他工廠。

受傷員工2名：一名30歲男性，本國籍，傷勢：吸入性嗆傷、雙手手掌到前臂紅腫、鼻子及雙頰起水泡，意識清醒；另一名，一名30歲男性，本國籍，傷勢：無明顯外傷，吸入性嗆傷，受傷員工皆因協助滅火而受傷。