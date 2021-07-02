救護車上接生產下小男嬰 父母送油飯感謝雲林消防員

救護車變產房！雲林縣林內消防分隊救護車上月2日獲報，緊急救護一名即將臨盆的孕婦，不料半途沒到醫院，胎兒頭部就已露出，情急之下，曾有一次幫人接生經驗的消防員，馬上將救護車停靠路邊，順利接生產下可愛小男嬰，今天滿月，男嬰父母欣悅帶著彌月油飯感謝消防人員，為嚴峻疫情增添溫馨氣氛。

林內消防分隊上月2日晚間6時許，接獲陳姓孕婦急產求援案件，消防員曾景煌、王建程馬上出動救護，由於孕婦已懷孕第39週且上救護車之前羊水已破，情況十分緊急，救護員火速要將她送往醫院。

不料，送醫途中因孕婦媽媽持續陣痛，在車內不斷喊痛，救護車半路上曾停下2次，詢問媽媽是否在車上接生，但媽媽仍希望到醫院，消防車只好繼續往醫院疾駛。

但救護車行抵石榴班，孕婦疼痛加劇，喊著說「快！快！來不及了，車上生吧！」，由於王建程過去曾有幫忙接生過一次的經驗，兩人馬上將救護車停在路邊隱密的空地準備為孕婦接生。

當時發現胎兒的頭部已露出，兩人立即利用車上的生產包與醫療救護器材，因這是孕婦的第3胎，自然生產比較快，王建程表示，經一個小時左右接生，就順利協助產下1名小男嬰，母子平安，他們才鬆了一口氣，隨後馬上再把孕婦媽媽送到醫院，由醫生接手照護。