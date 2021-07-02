疫期群聚唱歌喝酒遭斷水斷電 美容坊業者出面喊冤

高雄市新興區酒店和美容坊6月中旬在疫情期間，違反高雄市政府宣布的防疫措施，分別違規營業及群聚唱歌喝酒，經市府衛生局裁罰，今天與警方、台電與水公司對店家斷水斷電，發生插曲；美容坊負責人出面喊冤，稱與美容坊無關。

在高雄市新興區七賢一路的美容坊分租的房間，6月11日凌晨，經新興警分局查獲楊姓男子等10名男女，群聚喝酒唱歌，送衛生局裁罰，今天上午10點30分，衛生局與警方等單位，執行斷水斷電。

據了解，楊姓男子遭警方取締違反群聚防疫措施，因10人罰鍰就達60萬元，楊還聲稱全由他負責 。今天高雄市政府對美容坊斷水斷電，美容坊負責人出面喊冤，稱是楊姓男子分租他美容坊其他房間設歌唱設備，與美容坊無關，才另通知楊姓男子到場，衛生局人員立即改執行地址，只對楊分租的房間斷水斷電，未對美容坊斷水電。