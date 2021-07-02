影／榕樹下群聚口罩戴下巴 警方用這招蒐證開罰
疫情警戒升至三級，屏東縣內埔警分局龍泉派出所近日屢接獲民眾報案，內埔鄉大旺路土地公廟榕樹下常有民眾聚會飲酒聊天，未將口罩戴好，派員前往查處時，在場民眾紛紛將口罩從下巴拉回臉上，警方據報多次前往查處，疲於奔命，昨天在遠處以行車紀錄器錄下4人未戴口罩畫面，提示影像證據後開立舉發單。
內埔警方說，大旺路土地公廟榕樹下常有民眾聚會飲酒聊天，且未將口罩戴好，警方到場時，在場民眾紛紛將口罩從下巴拉回臉上，稱未違反室外10人以上聚會規定，警方勸導應減少外出戴好口罩，在場者均允諾遵守，但等員警一離去，又故態復萌將口罩拉下，若無其事飲酒談天。
龍泉派出所長黃明宏為防堵社區防疫破口，以行車影像紀錄器及蒐證器材強化蒐證，發現該處有6人自行購買酒類飲品，前往樹下談天暢飲，其中4人未戴口罩；警方一下車，在場人見狀均不疾不徐把口罩戴好，並稱在室外沒有超過10人，未違反防疫規定；員警則依未戴口罩影像將4人依違反傳染病防治法舉發，函送縣府衛生局裁罰，4人得知至少開罰3000元，當場臉綠。
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