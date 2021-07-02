一樓一鳳偷營業還貼「防疫人人有責」工程師哀：有生理需求

新冠肺炎疫情升溫，全國三級警戒持續，台中市警方破獲一樓一鳳非法營業，招客還貼出「防疫期間，人人有責」防疫訊息，當場查獲2女2男進行非法性交易，門外還有男客等候，何姓工程師哀稱，生理需求「要連結」，看到COS PLAY女優圖片，「實在忍不住」。

台中市曾女(37歲)、王女(39歲)在網路社群LINE發文，貼出「體驗日本AV女優的FU」圖片，只見女子身著日式和服、袒胸露乳COS PLAY女優照片，女子不忘發文提醒「哥哥」，須配合政府實名制、戴口罩及量測體溫等防疫措施，在特定群組招攬顧客。

台中市警察局第五分局接獲民眾檢舉，前天晚間7時許，在北屯區文心路一棟出租大樓破獲一樓一鳳違法性交易，曾女與何姓工程師(32歲)從事全套性交易，另王女與蔡男(37歲)從事半套性交易，門外還有鄭男(28歲)排隊等候「連結」，讓警方直搖頭，防疫期間還成為破口。

據悉，何姓工程師沒有女友，疫情期間「有生理需求」，看到群組發出COS PLAY女優照片，忍不住相約「連結」，並以3000元進行非法全套性交易。另，蔡男以1800元完成半套性交易，低調拜託，「不要讓我家人知道」。