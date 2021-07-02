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老翁好會走忘記回家路 警助返家籲用「守護嘉憶人」App
嘉義市余姓老翁上月底上午從住家興中街徒步外出，繞了半個嘉義市後，站在4公里外仁愛路某店家前徘徊，店家研判老翁失智報警，警方帶他四處找家，才被另一員警認出余姓老翁身分，順利送他返家，也讓四處尋找的家人終於鬆口氣。
八掌派出所所長陳立敏表示，近年幫助許多失智長者返家，發現這些長者身體都很健康，疑因智力退化、忘記回家的路，還有8旬長輩住家在文財殿附近，因失智不清楚日夜時間，晚上8點外出走到台中榮總嘉義分院，之後又順博愛路繞嘉義市一圈，隔天上午才由員警協助返家。
他說，家中有身體健康卻失智長者要特別小心，長輩要走去那兒都不知道，嘉義市政府推出「守護嘉憶人」APP，家中若有年長或需關懷照顧者，可用於平安符和十字架等結合晶片讓其配戴，家屬透過手機APP，就能隨時掌握長輩或受關懷照顧者行蹤。
嘉義市警察局一分局八掌派出所巡佐郭振全、警員楊三瑩，日前下午4時許巡邏時，接獲110勤務指揮中心通報，轄區仁愛路段上有名老翁疑似迷途需協助，兩人獲報趕抵現場，見身著短褲，褲頭纏繞紗布老翁孤坐在店家門口前。
熱心店家表示，老翁在附近徘徊多時，因疫情關係不方便請老翁入店休息，所以拿了張椅子暫時讓老翁坐在陰涼處並代為報警。
老翁未攜帶身分證件，嘴裡不斷說著「我住延平街靠近派出所附近」，2員警遂載著老翁沿延平街詢問，惟老翁仍是無法確切辨識出住家位置，2人決定載老翁到南門派出所詢問，正巧有員警認出，之前才處理過余翁走失，他並不住延平街，而是在興中街，眾人立即協助將老翁載送返家，終於讓擔心的家人鬆一口氣。
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