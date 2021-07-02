台南男子頭部受創求救 自稱無故遭數人攔下毆打丟魚塭

台南市28歲吳姓男子昨晚7時在河堤旁被人發現頭部有外傷，報警送醫急救，他自稱返家經河堤遭3至5名男子攔下毆打昏迷，清醒時已被丟入大興街一處魚塭內，自行爬上堤防向人呼救，路人見其頭部有傷後報警送醫，警方漏夜追查，加上附近並無監視器，未能找到吳被打相關跡證，通知家屬到場，指吳日前曾經摔傷受創，所言與現場跡證不符，警方深入釐清。

吳昨晚負傷後，在大興街附近向路過一名外籍人士馬修表示口渴要水喝，隨後被載到安北路與古堡街路口的超商買水喝，馬修見他頭部有傷、雙腳沾滿泥土，報警處理，經救護人員送往成大醫院急救，幸無大礙。

醫院方面認吳頭部傷勢疑似遭尖銳物所傷，可能是有稜角的鈍器。據調查，吳清明節時出了車禍，吳母表示，兒子有時情緒不穩，也有可能是自己摔進河裡。

吳表示，疫情期間失業，他從善化區騎機車到安平區向親戚買東西，沿河堤準備回家，未料，遇上3至5名男子將他攔下，將他蒙面後持棍棒等毆傷，隨後陷入昏迷。清醒時才知被丟入大興街一處魚塭內，自行爬上堤防向人呼救。