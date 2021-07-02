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誇張！ 國道變換車道 竟遇惡煞鋁棒「2打1」

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

行車糾紛竟釀全武行。6月30日晚上6時許，國道3號南深路匝道出口，兩名魁梧男子持一鋁棒痛打一名男子，被打的男子當下拚命用手阻擋，但仍不敵二打一，造成頭部瘀血、背部大片瘀青、左側胸骨疑似骨裂。國道警方表示，傷者已提出傷害告訴，兩造因變換車道產生糾紛，有追逐情事，後續均依公共危險罪送辦。

45歲陳姓男子前晚下班後，開車從新店上交流道準備返家，行駛途中欲從中線車道左切至內側車道，疑似後方改裝車29歲陳姓駕駛同步左切，雙方險些撞上。

改裝車駕駛當下不滿，頻閃大燈、按喇叭，接著加速至中線車道，與內側車道的45歲陳男並行，搖下車窗叫罵不雅字眼，怒斥「是會不會開車？」不料雙方後來再遇上，對方仍出言不遜，陳男氣不過也回罵。雙方一路經過新店、木柵再到南港，在出福德隧道後，改裝車駕駛擋在45歲陳男前頭攔車，2車臨停國道路邊，雙方下車理論。

改裝車駕駛夥同副駕駛28歲楊男一起下車，其中楊男竟攜出鋁棒助威，毫無溝通、直接朝對方頭部一陣毒打，而沒有鋁棒的改裝車駕駛陳男則是「以拳助陣」。

45歲陳男為保護自己，當下欲制伏持鋁棒的楊男，但不敵「二打一」，頭、鼻子、手、背部多處瘀血，左側胸骨疑似骨裂，驗傷後對陳、楊2人提告傷害。

國道警察第九大隊獲報趕抵，將3人帶回警局釐清案情；經查，雙方沿路均有追逐、危險駕駛情勢，後續將依道路交通管理處罰條例開罰，另依公共危險罪送辦。

45歲陳男6月30日下班返家，在國道上因變換車道與後車起衝突，下車便遭「拳棍伺候」，事後提告傷害。記者翁至成／翻攝
45歲陳男6月30日下班返家，在國道上因變換車道與後車起衝突，下車便遭「拳棍伺候」，事後提告傷害。記者翁至成／翻攝
45歲陳男6月30日下班返家，在國道上因變換車道與後車起衝突，下車便遭「拳棍伺候」，事後提告傷害。記者翁至成／翻攝
45歲陳男6月30日下班返家，在國道上因變換車道與後車起衝突，下車便遭「拳棍伺候」，事後提告傷害。記者翁至成／翻攝

車道 國道 警察

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