影／太子爺神像也敢偷！女賊被逮稱神明頭皮脫落要救祂
新北市板橋區德興街一處供奉太子爺宮廟的宮主吳姓男子（53歲），前天晚上8時，神色匆匆至板橋警分局信義派出所報案，聲稱宮廟中的太子爺神像不見了，員警隨即調閱周遭監視器，發現當天凌晨1時許，有一名年約40多歲的中年婦女騎腳踏車停於宮廟門口，隨即進入廟內將太子爺神像從神桌上搬走，並且用衣服將神尊覆蓋，置放於腳踏車前置物籃後離去。
前晚吳姓宮主在信義派出所剛做完筆錄後沒多久，恰巧該所巡邏警員莊和昇、廖睿凱在板橋區南雅南路二段處理糾紛完畢，當欲返回派出所時，準備要發動巡邏車時不知何種原因，車輛無法順利發動，因此下車呼叫其他警網，請求所內員警協助，正在等待支援時，突然見一名婦女從對面人行道走過，神情緊張且其特徵與偷神像的竊嫌極為相似。
兩名員警於是隨即上前盤查，該名婦人看見警察後立即坦承太子爺神像是她偷的，沒想到陳姓女竊嫌（46歲）竟辯稱，「太子爺的頭皮脫落，我要救祂，才帶走。」，隨後在縣民大道一段附近天橋下將該尊神像尋回，也讓吳姓宮主與處理的員警驚呼「好神奇！」。警方訊後昨天已依竊盜罪嫌將陳姓婦人函送法辦。
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