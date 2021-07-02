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國3龍井段3大車連環撞驚魂 鋼梁插入駕駛座2人傷

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

拖板車滿載鋼梁，因撞擊插入後方貨櫃車駕駛座內，幸好駕駛未被鋼梁擊中，僅輕傷送醫。圖／台中市消防局提供
拖板車滿載鋼梁，因撞擊插入後方貨櫃車駕駛座內，幸好駕駛未被鋼梁擊中，僅輕傷送醫。圖／台中市消防局提供

國道3號北上184.1公里台中龍井路段，今日凌晨發生一起3輛大車連環追撞車禍，造成2人輕傷。一輛貨櫃車疑似未保持安全距離，不慎撞上前方一輛貨櫃車，貨櫃車再追撞前方一輛滿載鋼梁的拖板車，拖板車滿載鋼梁，因撞擊插入後方貨櫃車駕駛座內，幸好駕駛未被鋼梁擊中，僅輕傷送醫。事故原因有待國道警方調查釐清。

今天凌晨0時30分，國道3號北上184.1公里處外線車道，兩輛貨櫃車疑似未保持距離發生追撞，再撞上前方拖板車，因為撞擊力道強烈，2輛貨櫃車車頭嚴重毀損，拖板車所載運的鋼梁，因衝擊插入後車的駕駛座內，駕駛幸運躲過一劫，受輕傷。

台中市消防局獲報後，出動大肚、龍井、犁份分隊車組救災，將2名貨櫃車駕駛送醫。許姓司機拖板車表示，聽到2聲碰撞聲才知道被撞，趕緊停車查看。

3輛大車連環追撞，警方聯繫拖吊車到場排除，直到清晨5時30分才恢復通車。國道警察表示，3名駕駛未飲酒，事故原因有待警方調查釐清。

國道3號北上184.1公里台中龍井路段，今日凌晨發生一起3輛大車連環追撞車禍，造成2人輕傷。圖／台中市消防局提供
國道3號北上184.1公里台中龍井路段，今日凌晨發生一起3輛大車連環追撞車禍，造成2人輕傷。圖／台中市消防局提供

國道 警察

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