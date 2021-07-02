快訊

指揮中心：莫德納第二批41萬劑疫苗 將提早到5日撥發

華航女機師載莫德納回台 39天回不了家的豁達告白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／屏東曳引車撞7民宅2車疑酒駕釀禍 驚險畫面曝光

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

50歲湯姓男子今天清晨駕駛曳引車，途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯姓男子被救出時已無生命跡象，急救不治。警方正調查事故原因，也通知台電、中華電信公司到場修復相關設施。

50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝
50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝

今天清晨5點16分，屏東縣199接獲報案，新園鄉興安路84號前有車禍，現場是一輛載海水的曳引車衝入民宅，造成民宅倒塌，駕駛受困車內，消防局派遣新園、東港、崁頂分隊及特搜大隊各式救助器材車共7車11人趕抵現場。

搜救人員到場後，發現駕駛受困車內，使用破壞器材搶救人命，大約5點50分將傷者救出，由新園救護車送往東港安泰醫院急救，湯姓男子被救出時傷勢嚴重，失去生命跡象。

警方調查，50歲湯男駕駛曳引車，沿新園鄉興安路南往北行駛自撞興安路76號，沿線造成7間民宅、1輛轎車、1輛小貨車損壞，經抽血酒測數值22MG/DL，換算成酒精呼氣測試值0.11MG/L。警方在現場拉起封鎖線採集現場跡證，也調閱監視器等，釐清肇事原因。

目擊者表示，原本開在路上的曳引車突然右偏，直衝民宅而來，還好只有路旁民宅、車輛被撞毀，沒有傷及其他居民，「實在太可怕了！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝
50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝
50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝
50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝
50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝
50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝
50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝
50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 東港

延伸閱讀

男子酒駕撞傷母女 意圖襲警反遭壓制上銬

影／男子酒駕硬闖紅燈 5行人慘遭撞飛受傷

小學生因酒駕枉死 日相菅義偉赴現場獻花哀悼

影／他3天2撞車一次四輪朝天一次撞5車 第2次酒駕送辦

相關新聞

1夜丟500顆西瓜 瓜農自導自演

花蓮壽豐鄉四十六歲林姓瓜農上月五日報案五百顆西瓜一夜遭竊，警方防疫期間以重大刑案偵辦，調閱監視器找不到可疑車輛，反而發現...

國3龍井段3大車連環撞驚魂 鋼梁插入駕駛座2人傷

國道3號北上184.1公里台中龍井路段，今日凌晨發生一起3輛大車連環追撞車禍，造成2人輕傷。一輛貨櫃車疑似未保持安全距離...

69歲婦離家3天 陳屍工地陽台

一名69歲游姓老婦，昨天上午被發現陳屍在高雄鳳山區某處工地，游頭骨破裂，已明顯死亡。警方初步推測她趁夜闖入工地，死因有待...

疑閃狗…自撞又彈飛 火燒車2死

廿一歲卓姓男子昨天凌晨駕車載十八歲傅姓男子，行經台東市省道台十一線一處彎道失控衝撞中央分隔島，再彈飛翻滾起火，卓男拋出車...

影／屏東曳引車撞7民宅2車疑酒駕釀禍 驚險畫面曝光

50歲湯姓男子今天清晨駕駛曳引車，途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯姓...

影／太子爺神像也敢偷！女賊被逮稱神明頭皮脫落要救祂

新北市板橋區德興街一處供奉太子爺宮廟的宮主吳姓男子（53歲），前天晚上8時，神色匆匆至板橋警分局信義派出所報案，聲稱宮廟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。