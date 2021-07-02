影／屏東曳引車撞7民宅2車疑酒駕釀禍 驚險畫面曝光

50歲湯姓男子今天清晨駕駛曳引車，途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯姓男子被救出時已無生命跡象，急救不治。警方正調查事故原因，也通知台電、中華電信公司到場修復相關設施。

50歲湯姓男子今清晨駕駛曳引車圖途經屏東縣新園鄉興安路一帶，不明原因偏右行駛，撞擊路旁7間民宅、2輛車及沿線設施，湯男傷重不治，事故現場一片狼藉。記者潘欣中／翻攝

今天清晨5點16分，屏東縣199接獲報案，新園鄉興安路84號前有車禍，現場是一輛載海水的曳引車衝入民宅，造成民宅倒塌，駕駛受困車內，消防局派遣新園、東港、崁頂分隊及特搜大隊各式救助器材車共7車11人趕抵現場。

搜救人員到場後，發現駕駛受困車內，使用破壞器材搶救人命，大約5點50分將傷者救出，由新園救護車送往東港安泰醫院急救，湯姓男子被救出時傷勢嚴重，失去生命跡象。

警方調查，50歲湯男駕駛曳引車，沿新園鄉興安路南往北行駛自撞興安路76號，沿線造成7間民宅、1輛轎車、1輛小貨車損壞，經抽血酒測數值22MG/DL，換算成酒精呼氣測試值0.11MG/L。警方在現場拉起封鎖線採集現場跡證，也調閱監視器等，釐清肇事原因。

目擊者表示，原本開在路上的曳引車突然右偏，直衝民宅而來，還好只有路旁民宅、車輛被撞毀，沒有傷及其他居民，「實在太可怕了！」

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