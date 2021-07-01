影／男子酒駕硬闖紅燈 5行人慘遭撞飛受傷

新北市黃姓男子今晚駕車行經中和區景平路與景安路口，涉嫌酒駕硬闖紅燈，行人穿越道上共4女1男慘遭撞飛受傷，2人重傷及3人輕傷，黃男酒測值為0.89毫克，警詢後將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局今天晚上7時30分獲報，中和區景平路、景安路口發生一輛汽車違規闖紅燈，撞飛多名走在人行穿越道上行人，警方與救護人員趕抵現場，發現有4 女1男共5人受傷，都躺在大馬路上動彈不得，還不斷因疼痛哀嚎。

經救護人員檢視，曹姓女子右腳背骨折，而劉姓男子腦部出血、左邊顏面骨折、小腿骨折，與楊姓女子疑似顱骨骨折、左盆骨骨折及腦出血，傷勢均十分嚴重，三人緊急送往雙和醫院急救；陳姓及葉姓女子二人均為腳骨折，無生命危險，送往永和耕莘醫院急救。

據了解，涉嫌肇事的黃姓男子（51歲）從事園藝業，今天下午在新店區朋友家飲酒後，開車返回中和住處途中，疑似不勝酒意，開車邊打瞌睡，才會沒注意路口號誌已變成紅燈，一路往前直衝而釀禍。警詢後將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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