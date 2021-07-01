快訊

所得稅進帳近6千億 3因素使營所稅年增逾5成

民眾黨真實黨員數曝光！ 黨費收入破千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／一路尾隨妙齡女子返家 台南警方揪出痴漢約制

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市25歲洪姓女子上周四凌晨1時騎機車自安平區民權路回到安南區北汕尾住處，感覺遭人跟蹤，經調閱自家監視器發現有1名男子尾隨並在住家附近探頭探腦，報警後警方調閱沿線監視器，發現49歲何姓男子一路駕車尾隨，通知他今天前來說明，何男稱，當時見女子經過，貌美欲搭訕認識，並無他意，警方予以告誡、約制。

台南市第3警分局顯宮派出所受理報案後即進行調查，調閱沿線監視器，發現1輛白色休旅車從洪女騎機車行經安平區民權路與華平路口起，一路尾隨她返回安南區北汕尾附近住處，全程約8.5公里、10多分鐘，並在洪女住家前下車，徘徊約4分鐘才離開。

警方以車追人，查出49歲的何姓車主，通知他今天前來說明，何男自稱，當晚本想前往四草大橋觀看民眾釣魚，路見女子騎車經過，感覺貌美欲搭訕認識，才一路尾隨對方返家，並無危害當事人之心，得知女方驚慌失措報警處理，對於自己一時的衝動行為，造成女方不便，感到相當懊悔。

警方予以告誡、約制，警方也與洪女保持連繫，隨時掌握狀況，並加強住家周邊巡邏，增強洪女安全感。

警方指出，當事人勇於報案，不心存姑息，值得嘉許，也提醒夜歸婦女如有遭受可疑人車跟蹤時，應冷靜應對，尋求協助並立即報警，以策安全。

台南市何姓男子見心儀女子騎機車經過，開車由安平區民權路與華平路口一路尾隨到女子位於安南區北汕尾附近的住處。記者邵心杰／翻攝
台南市何姓男子見心儀女子騎機車經過，開車由安平區民權路與華平路口一路尾隨到女子位於安南區北汕尾附近的住處。記者邵心杰／翻攝
49歲何姓男子今天向警方說明，因路見女子騎車經過，感覺貌美欲搭訕認識，才一路尾隨對方返家，無危害當事人之心。記者邵心杰／翻攝
49歲何姓男子今天向警方說明，因路見女子騎車經過，感覺貌美欲搭訕認識，才一路尾隨對方返家，無危害當事人之心。記者邵心杰／翻攝

監視器 休旅車 車主

延伸閱讀

台南安南區家庭群聚 擴大篩檢3996人全數陰性

不爽機車停在店門口影響生意 店家以鐵鍊上鎖反挨告

瓜農怕交不出貨 竟謊稱500顆西瓜遭竊

秘魯嬤倒垃圾違規？ 潘孟安：監視器錄到足不出戶

相關新聞

影／一路尾隨妙齡女子返家 台南警方揪出痴漢約制

台南市25歲洪姓女子上周四凌晨1時騎機車自安平區民權路回到安南區北汕尾住處，感覺遭人跟蹤，經調閱自家監視器發現有1名男子...

北市工人遭墜落鋼條砸中頭部 失去生命跡象搶救中

台北市中山區松江路173巷口的工地二樓，今天下午4點半發生一名49歲工人遭墜落的鋼條砸中意外，工人頭部重傷，當場倒地濺血...

桃園笨賊闖空門拔監錄器自用 偷竊過程全曝光被鎖定

桃園市觀音區爆發「笨賊」闖空門事件，王姓男子今天在臉書社群PO文爆料被偷竊經過，觀音區育仁國小附近住家屋主，前天發現竊賊...

影／不划算！12男女助友人搬家 每人至少吞6萬罰單

高雄左營警分局昨晚深夜查獲12名年齡介於16到22歲的青少年，群聚在一間出租車行內，少年們稱是受雇於友人幫忙協助搬家，但...

影／為數千元毒品欠款 男子想教訓失手殺人

高雄陳姓男子昨因買賣毒品咖啡包欠款，昨天凌晨與吳姓男子等人當街起爭執，被開車衝撞並持刀捅了大腿一刀，失血過多死亡；警方昨...

桃園砂石廠傳活埋意外 工人欲撿工具墜石庫隔天死亡

桃園市某砂石廠前天傳「活埋」致死意外，呂姓工人疑為撿拾工具，不慎掉入砂石庫中，呼救後同事趕緊打開閘門，10分鐘後才救出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。