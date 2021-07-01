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影／一路尾隨妙齡女子返家 台南警方揪出痴漢約制
台南市25歲洪姓女子上周四凌晨1時騎機車自安平區民權路回到安南區北汕尾住處，感覺遭人跟蹤，經調閱自家監視器發現有1名男子尾隨並在住家附近探頭探腦，報警後警方調閱沿線監視器，發現49歲何姓男子一路駕車尾隨，通知他今天前來說明，何男稱，當時見女子經過，貌美欲搭訕認識，並無他意，警方予以告誡、約制。
台南市第3警分局顯宮派出所受理報案後即進行調查，調閱沿線監視器，發現1輛白色休旅車從洪女騎機車行經安平區民權路與華平路口起，一路尾隨她返回安南區北汕尾附近住處，全程約8.5公里、10多分鐘，並在洪女住家前下車，徘徊約4分鐘才離開。
警方以車追人，查出49歲的何姓車主，通知他今天前來說明，何男自稱，當晚本想前往四草大橋觀看民眾釣魚，路見女子騎車經過，感覺貌美欲搭訕認識，才一路尾隨對方返家，並無危害當事人之心，得知女方驚慌失措報警處理，對於自己一時的衝動行為，造成女方不便，感到相當懊悔。
警方予以告誡、約制，警方也與洪女保持連繫，隨時掌握狀況，並加強住家周邊巡邏，增強洪女安全感。
警方指出，當事人勇於報案，不心存姑息，值得嘉許，也提醒夜歸婦女如有遭受可疑人車跟蹤時，應冷靜應對，尋求協助並立即報警，以策安全。
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