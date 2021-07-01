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影／不划算！12男女助友人搬家 每人至少吞6萬罰單
高雄左營警分局昨晚深夜查獲12名年齡介於16到22歲的青少年，群聚在一間出租車行內，少年們稱是受雇於友人幫忙協助搬家，但警方嚴守防疫規定，每個人都製單舉發；青少年的受雇金500元工資，相較至少6萬元的罰鍰相比，實在不划算。
左營警分局博愛四路派出所昨天深夜11點多時獲報，指高鐵路一處出租車行內有多名青少年群聚。
博愛所長林明進獲報帶著所內同仁到場，這時出租車行的鐵捲門半開，警方藉著微暗燈光見到屋內有一群人影，但這時屋內的群眾一見到警察，就立即關燈、將鐵捲門關閉，意圖阻隔警察在店外。
雖一時無法入內，林明進不放棄，藉著巡視周遭尋找機會，在出租車行外不遠處找到一名正在工作的員工，立即要求他開啟鐵捲門，並帶警方入內察看。
檢視現場後，在出租車行2樓房間內找到11男1女，年齡介於16歲到22歲之間。他們稱，是因為這間出租車行的租約到期，他們以500元的代價，受友人委託前來該處協助搬家。
雖然少年等人都有戴口罩，仍因室內超過5人以上非必要聚會，違反傳染病防治第67條規定，現場開出12張舉發通知書移請衛生局裁罰。
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