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桃園砂石廠傳活埋意外 工人欲撿工具墜石庫隔天死亡

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市某砂石廠前天傳「活埋」致死意外，呂姓工人疑為撿拾工具，不慎掉入砂石庫中，呼救後同事趕緊打開閘門，10分鐘後才救出，已意識模糊、口鼻咽灌滿砂石，雖立即送醫，隔天仍宣告不治，檢方與勞檢單位追查是否為工安疏失。

據調查，呂姓男子（71歲）在蘆竹區東溪路一家混凝土工廠工作，上月29日下午5時8分維修輸送皮帶時，為了撿拾工具，不慎失足落入砂石庫，雙腿卡住且不斷下陷，他放聲大叫。事發時機器並未運作。

同事徐男聽見呼叫聲，趕緊打開庫底閘門、放出砂石，過了10分鐘才在機器底部發現呂男，只見他意識模糊、口鼻咽灌滿砂石，馬上撥打119求救。

呂男隨即被送往林口長庚醫院，然而經22小時搶救仍回天乏術，隔天下午3時許宣告不治，將由檢方釐清確切死因，是否為工安疏失有待調查。

蘆竹某混凝土工廠上月29日發生墜落砂石庫意外，71歲工人經搶救仍宣告不治。圖／翻攝自Google Maps
蘆竹某混凝土工廠上月29日發生墜落砂石庫意外，71歲工人經搶救仍宣告不治。圖／翻攝自Google Maps

砂石 工安

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