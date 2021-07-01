獨／彰化惡火釀一勇消殉職 倖存同袍：濃煙讓我們迷向

彰化市喬友大樓昨晚發生火警，釀4死21傷悲劇，其中彰化縣東區消防分隊的隊員陳志帆、陳佑維，在昨晚8時許，接受指示同組進入火場搜救人命，但沒想到陳志帆因氣瓶耗盡，今天凌晨被同袍發現時，已無生命跡象，送醫不治，陳佑維因跌倒受傷，受困樓梯間，透過窗戶呼救，被雲梯車接下倖存，陳佑維今仍心有餘悸說，火場9樓都是煙，「我們迷向了」，才導致受困在火場。

據查，東區消防分隊隊員陳志帆（33歲）、陳佑維（25歲）昨晚8時許，被分配進入喬友大樓的9樓進行人命搜救，但沒想到二人在搜救時，反而因現場的火勢、濃煙，受困其中。

陳佑維在人命搜索時，在樓梯間跌倒，胸部受創，還吸入大量濃煙，陳佑維趕緊透過大樓梯間的窗戶，伸頭向外求援，幸好被雲梯車及時接下，陳佑維獲救時胸部有受傷、也有吸入性嗆傷，起初先在加護病房觀察，今天病情穩定，已被轉往一般病房。

不過與陳佑維同組入火場的陳志帆，在今天凌晨2時許在9樓被同袍發現時，已在9樓的9627房間浴室內，沒有生命跡象，陳志帆的氣瓶也被發現已用罄，陳志帆被送醫急救後，仍宣告不治。

據透露，陳佑維劫後餘生，透露當時案發經過，他描述，他與陳志帆在9樓人命搜救時，因為9樓布滿濃煙，「已經徹底迷向了」，分不清楚東南西北，他因此在樓梯間跌倒受傷，也與陳志帆失去聯繫，原本想逃下樓，但當時2至4樓的火勢已大，困住退路，最後透過樓梯間的窗戶，向外求援。

消防人員判斷，陳志帆因為濃煙密布，無法循原路逃生，只好躲在浴室內緊閉門窗，希望隔絕濃煙進入，但不幸的是濃煙仍灌進浴室內。

消防人員透露，一般隊員進入火場搜救，都會配戴「救命器」，要進入火場前，要把救命器的插銷拔出，交給在火場外的安全官，插銷上面會寫有隊員的姓名、單位，隊員平安離開火場後，安全官再將插銷交還給隊員，而救命器的功用就是，當隊員禁止不動時，在25秒就會發出低頻短警報，超過40秒就會有高頻的長警報，讓受困的隊員，能及時被發現受困地點搶救。