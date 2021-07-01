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肇事畫面曝光！小黃先撞騎士再撞小貨車 一路衝進衛福部大門

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疲勞駕駛闖禍 計程車失控200公尺最後撞入衛福部大門

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市南港區一輛計程車，今日下午失控衝入衛福部大門旁，直到撞上矮牆內的大樹後才停下。警方到場對駕駛實施酒測，無酒駕情勢，初判是疲勞駕駛引起，排除蓄意衝撞；駕駛送醫後無大礙。

警方調查，72歲葉姓駕駛，下午2時45分從昆陽街北往南行駛，一路失控近200公尺，先在昆陽街449號一帶擦撞一名女騎士，後在忠孝東路與昆陽街口，撞上一台小貨車，最後撞上衛福部大門旁的大樹才停止。

葉姓駕駛酒測值為0，他起初表示計程車引擎故障，煞車無反應，才會失控衝撞，但警方判斷，他是因疲勞駕駛，於昆陽捷運站起步後誤關電門，又行車打盹，才會肇事。

葉男當下撞到胸部多處挫傷、疑似氣胸，事後被送往三軍總醫院，目前意識清楚，仍在院治療。

北市72歲葉姓計程車駕駛，今日下午2時許，因疲勞駕駛又誤關汽車電門，一路失控，最後撞入衛福部大門旁的矮牆。記者翁至成／翻攝
北市72歲葉姓計程車駕駛，今日下午2時許，因疲勞駕駛又誤關汽車電門，一路失控，最後撞入衛福部大門旁的矮牆。記者翁至成／翻攝
北市72歲葉姓計程車駕駛，今日下午2時許，因疲勞駕駛又誤關汽車電門，一路失控，最後撞入衛福部大門旁的矮牆。記者翁至成／翻攝
北市72歲葉姓計程車駕駛，今日下午2時許，因疲勞駕駛又誤關汽車電門，一路失控，最後撞入衛福部大門旁的矮牆。記者翁至成／翻攝

計程車 衛福部 酒測

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