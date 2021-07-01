疲勞駕駛闖禍 計程車失控200公尺最後撞入衛福部大門
台北市南港區一輛計程車，今日下午失控衝入衛福部大門旁，直到撞上矮牆內的大樹後才停下。警方到場對駕駛實施酒測，無酒駕情勢，初判是疲勞駕駛引起，排除蓄意衝撞；駕駛送醫後無大礙。
警方調查，72歲葉姓駕駛，下午2時45分從昆陽街北往南行駛，一路失控近200公尺，先在昆陽街449號一帶擦撞一名女騎士，後在忠孝東路與昆陽街口，撞上一台小貨車，最後撞上衛福部大門旁的大樹才停止。
葉姓駕駛酒測值為0，他起初表示計程車引擎故障，煞車無反應，才會失控衝撞，但警方判斷，他是因疲勞駕駛，於昆陽捷運站起步後誤關電門，又行車打盹，才會肇事。
葉男當下撞到胸部多處挫傷、疑似氣胸，事後被送往三軍總醫院，目前意識清楚，仍在院治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言