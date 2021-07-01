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積欠薪資喬不攏 西瓜刀與鐵棒對峙 雙方開打3人受傷

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市郭姓、顏姓男子今天下午回先前工作的鐵工廠，向前雇主索討積欠的70萬元薪水，但雇主認為只欠兩人8萬，發生衝突。郭涉嫌回車上拿出西瓜刀，與持鐵棒的雇主對峙。郭、顏和雇主及2名員工開打，雙方都有人受輕傷。警方獲報到場，雙方互告傷害，都被帶回偵詢。

基隆市警三分局百福派出所下午1點多接獲報案，轄區內1家鐵工廠發生打群架事件。員警趕往現場時，雙方已罷手，郭男（38歲）和顏男（42歲）正要開車離開，將人攔下詢問原委。

員警釐清衝突過程時，得知郭男及為雇主助陣的2名員工受傷，通知消防局派遣救護車將郭送往基隆長庚醫院治療，2名員工被送往汐止國泰醫院治療。

據了解，郭、顏曾在鐵工廠工作，已經離職。2人指前雇主欠他們70萬元薪資，今天才會到工廠內與他理論。因為看到老闆拿出鐵棒，作勢攻擊，郭回車上拿出西瓜刀對峙。郭、顏發現不敵對方，準備逃離時被警方攔下。

2人的雇主承認有積欠郭、顏薪水，但金額只有8萬元，並非70萬元。警方將雙方帶回釐清衝突過程時，雙方都表示要告對方傷害罪，員警依法製作筆錄送辦。郭男亮出西瓜刀違反社會秩序維護法，另將依法裁罰。

基隆市七堵區1家鐵工廠今天下午發生鬥毆事件，造成3人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區1家鐵工廠今天下午發生鬥毆事件，造成3人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 薪水

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