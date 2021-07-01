影／台中港有女子落海被救回 加護病房急救中

一名女子今天在台中港區落海，海巡署值班人員聽見呼喊救命聲，海巡與台中港務消防隊員合力搶救，將女子拉上岸並CPR後送醫院急救，目前仍在加護病房，她落海原因由消防隊調查中。

今天早上10點20分，海巡署第三岸巡隊梧棲安檢所值班聽見港區有民眾呼喊有人員疑似落海，由副所長顏志忠等10人及士官長等3人駕駛救生艇前往救援，另同步通報台中港務消防隊防風林分隊。

救援人員在港區加油區，距安檢所左方約160公尺發現落水女子，將她救援至救生艇，女子當時已昏迷，隨即實施CPR急救，再送到梧棲童綜合醫院急救。