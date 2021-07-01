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傳道士入住防疫旅館葬身火窟 家屬質疑消防局救援太慢
彰化市防疫旅館火警，造成3名房客死亡、1名消防員殉職，其中1名死者為台中市東勢區59歲陳姓男子，是台中市真耶穌教會傳教士，他與妻子今年1月到泰國傳教，6月27日返台一起入住防疫旅館，陳妻吳小姐遭濃煙嗆傷，送到彰化秀傳醫院治療。陳男的妻弟質疑救火不當、救援太慢，造成重大傷亡。
陳男的妻弟表示，姊姊今年1月與姐夫一起到泰國傳教，6月27日返台住進彰化的防疫旅館，昨晚看見電視新聞報導，才知姐姐、姐夫住的檢疫旅館發生火災，趕緊打電話給姐姐，但直到昨晚9點多才打通。
他說，姐姐當時跟他說，四處煙很多無法出去，她只能打開窗戶，勉強吸到一些空氣，但姐夫已經倒在地上。他掛掉電話後，趕緊打電話給消防局，表示「9607房有1人已經昏迷，麻煩趕快重點式搜救」。
未料，他11點多再打電話給姐姐，姐姐身體已很虛弱，向他哭喊說，「姐夫沒有反應了，可能已經不行了，但消防局的人還沒有到」。今天凌晨1點多再打給姐姐，但姐姐未接電話。
陳男的妻弟說，妹妹從台中開車趕到火災現場，姐姐在凌晨1點多被救出，因遭濃煙嗆傷，目前在彰化秀傳醫院治療，不過同在一個房間的姐夫卻沒被搜救到，最後命葬火窟，質疑救援太慢，才造成重大傷亡。
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