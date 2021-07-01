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彰化防疫旅館發生大火釀4死21傷 台南全面啟動消防安檢

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

彰化防疫旅館昨晚大火，釀成1名消防人員及3名民眾命喪火窟、21傷的重大災害，台南市消防局於去年度及今年度疫情三級警戒前共配合市府主管機關聯合稽查防疫旅館19家次，經查符合相關規定，有鑑彰化防疫旅館慘痛教訓，今天立即啟動再全面加強檢查是類場所消防安全設備等，確保消費者人身安全。

台南市消防局指出，今年度疫情三級警戒開始後的這段期間，雖暫停台南市轄內場所消防安檢，但均適時發布新聞稿等資訊，提醒民眾用火用電安全；另為確保公共安全由轄區大隊以電話方式告知場所管理權人仍應落實防火管理制度，定期自主檢查及維護消防安全設備保持堪用狀態，一旦發現有故障等情事應立即修繕，以維護建築物消防安全。

有鑑於彰化防疫旅館大火，消防局今天起立即啟動再全面加強檢查是類場所消防安全設備、防焰物品、檢修申報並加強宣導火災發生時場所防火管理各班編組啟動因應原則及重要性。

台南市政府統計，目前台南防疫旅館合作旅宿業者家數24家，房間總數達668房。消防局表示，去年配合市府主管機關聯合稽查防疫旅館18家次、今年度也有1家次，經查符合規定，同時，提醒場所業者應注意自身場所設施設備的維護，保障消費者人身安全。

消防局長李明峯表示，一旦是類場所發生火災，業者應立即啟動防火管理各編組成員因應機制，立即疏散引導場所民眾避難安全及撥打119通知消防隊，如在情形允許下先行利用場所滅火器或室內消防栓執行初期滅火動作，將人命傷亡及財產損失降至最低。

台南市消防局提醒，防疫旅館管理權人應落實防火管理制度，定期自主檢查及維護消防安全設備保持堪用狀態，以備不時之需。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局提醒，防疫旅館管理權人應落實防火管理制度，定期自主檢查及維護消防安全設備保持堪用狀態，以備不時之需。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局於去年度及今年度疫情三級警戒前共配合市府主管機關聯合稽查防疫旅館19家次，經查符合相關規定。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局於去年度及今年度疫情三級警戒前共配合市府主管機關聯合稽查防疫旅館19家次，經查符合相關規定。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局今天起立即啟動再全面加強檢查是類場所消防安全設備、防焰物品、檢修申報並加強宣導火災發生時場所防火管理的重要性。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局今天起立即啟動再全面加強檢查是類場所消防安全設備、防焰物品、檢修申報並加強宣導火災發生時場所防火管理的重要性。記者邵心杰／翻攝
有鑑彰化防疫旅館慘痛教訓，今天立即啟動再全面加強檢查是類場所消防安全設備等，確保消費者人身安全。記者邵心杰／翻攝
有鑑彰化防疫旅館慘痛教訓，今天立即啟動再全面加強檢查是類場所消防安全設備等，確保消費者人身安全。記者邵心杰／翻攝

防疫旅館 疫情

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