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影／工廠大火風險高 台南第二消防大隊進行泡沫放射訓練

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市近一月來新營、柳營、官田、仁德等地區工廠大火頻傳，面對工廠火警的風險中，不外乎內部可能存放大量可燃性液體如柴汽油或甲醇、丙酮等類物品。針對可燃性液體所產生的火災，使用的滅火藥劑則以泡沫原液與水混合的泡沫水溶液為最佳。台南市消防局第二大隊進行各轄區分隊的泡沫放射訓練，同仁都要親自操作，除了對裝備器材更加的熟悉也對使用泡沫滅火有更深的了解。

第二大隊大隊長丁春能表示，泡沫滅火最有效的方式還是以窒息法以及移除法為主，其原理為在可燃物上鋪上一層泡沫，阻隔可燃物與氧氣接觸，達到窒息效果，另也可阻隔可燃性液體所揮發的可燃性蒸氣，讓可燃性蒸氣無法接觸到火源，達到移除可燃性蒸氣的成效。

使用泡沫原液也必須針對可燃性液體的種類做選用，若是醇類或酮類可燃性液體則需選擇抗醇型泡沫原液，否則泡沫結構將會被破壞而無法達到覆蓋窒息火勢的效果。在泡沫放射方式中也分為三種方式，滾入式(Bank-in)、反射式(Bounce-off)、雨落式(Rain-down)，在面對不同的地形地物需選擇適當的放射方式才能達到其效果。

丁重能也提醒，使用泡沫救災並不是萬靈丹，不是只要工廠大火就必須使用泡沫，其中考量的因素很多，包含燃燒物質的種類、周遭地形是否容易侷限泡沫使其覆蓋不容易流掉、放射時須注意其他攻擊水線是否會干擾泡沫的聚集、射水壓力是否足夠需調整、原液種類其效果有沒有可能造成回火、射水方式是否洽當這些都必須考量。

台南市消防局長李明峯勉勵同仁工欲善其事必先利其器，各項消防器材設備應隨時操作訓練，熟悉其操作要領，必要時才能發揮最要功效。泡沫放射是一門學問，了解熟悉後才能把工具應用在災害中，達到功效。

台南市消防第二大隊轄區分隊進行泡沫放射訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防第二大隊轄區分隊進行泡沫放射訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防第二大隊轄區分隊進行泡沫放射訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防第二大隊轄區分隊進行泡沫放射訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防第二大隊轄區分隊進行泡沫放射訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防第二大隊轄區分隊進行泡沫放射訓練。記者吳淑玲／翻攝

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