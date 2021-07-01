疑超車不慎撞貨車貨席斗 台中女倒地遭騎士輾頭顱不治

台中市席姓女子在今天上午騎機車上班途中，行經南屯區向上路5段時，疑為超越前方的大貨車，席女不慎撞上貨車的右後貨斗後倒地，當時後方騎機車的陳姓男子閃避不及，直接撞上倒地的席女，席女疑頭部遭車輪輾過，送醫不治，因發生碰撞後，大貨車仍駛離現場，經警方通知後，貨車司機辯稱不知後方遭人擦撞，全案將依過失致死、肇事逃逸罪嫌方向偵辦。

據查，席姓女子（46歲）在今天清晨7時許，騎機車沿向上路五段慢車道，往龍井方向行駛，當時席女右後方是騎機車，也是趕赴上班途中的陳姓男子（26歲），席女騎車至南屯區向上路五段，近精科路慢車道附近時，因前方有一輛由吳姓男子（58歲）駕駛的大貨車，席女疑為超車，或未注意車前狀況，機車車頭撞擊到貨車右後貨斗，席女倒地。

騎在席姓女子右後方的陳姓男子一時閃避不及，直接撞上，疑似還輾過席女頭部，發生碰撞後，陳倒地受有全身擦挫傷，但發生車禍後，開貨車的吳姓男子疑不知車後方有發生車禍，直接駛離，台中市第四警分局獲報後，事後通知吳到案說明。

席女在警、消到場時，已無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

吳姓司機辯稱，當時並不知道後方有騎士擦撞到他的貨車車斗，不知道有發生車禍，所以才沒有停車等待警方到場。