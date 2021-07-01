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疑右轉車未讓左轉車先行 台中工業區車禍女騎士昏迷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市翁姓司機在今早駕駛貨車行經台中工業區時，要右轉西屯區工業區廿八路，疑未禮讓從路口要左轉的邱姓女騎士，雙方轉彎時發生碰撞，邱女倒地疑頭部受困，警、消獲報到場時，邱女昏迷，目前仍在醫院急救，警方初步調查，雙方都沒有違反交通號誌，也無酒精濃度，初步研判是翁右轉未禮讓左轉的邱女才釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組後續釐清。

據查，翁姓男子（45歲）今天上午9時許， 駕駛貨車由工業區一路，沿五權西路往向上路方向，欲右轉工業區二十八路，當時邱姓婦人（69歲）騎車沿五權西路往市區方向，欲左轉工業區二十八路，未料雙方卻在路口發生碰撞，邱婦機車的右前車頭，擦撞翁車的左側車身，邱婦倒地後，疑頭部撞擊地面，在地上留下大灘鮮血。

台中市消防局救護車獲報到場時，邱婦已經意識昏迷，被送往台中澄清醫院急救，目前仍在醫院急救中。

台中市第六警分局交通分隊調查，邱婦、翁二人都無酒精濃度，當時二人也都沒有違反交通號誌，翁當時是在送貨途中，車上貨物機械零件類，經查並無過磅無超載情況。

警方初步研判，根據道路規則，右轉車若與左轉車是要轉入同一車道，右轉車需禮讓左轉車先行，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析。

台中市西屯區五權西路、工業區二十八路今早發生貨車、機車的交通事故，邱姓婦人頭部受創，在地面留下大攤鮮血，目前仍在醫院急救中。圖／讀者提供
台中市西屯區五權西路、工業區二十八路今早發生貨車、機車的交通事故，邱姓婦人頭部受創，在地面留下大攤鮮血，目前仍在醫院急救中。圖／讀者提供
台中市西屯區五權西路、工業區二十八路今早發生貨車、機車的交通事故，邱姓婦人頭部受創，在地面留下大攤鮮血，目前仍在醫院急救中。圖／讀者提供
台中市西屯區五權西路、工業區二十八路今早發生貨車、機車的交通事故，邱姓婦人頭部受創，在地面留下大攤鮮血，目前仍在醫院急救中。圖／讀者提供
台中市西屯區五權西路、工業區二十八路今早發生貨車、機車的交通事故，邱姓婦人頭部受創，在地面留下大攤鮮血，目前仍在醫院急救中。圖／讀者提供
台中市西屯區五權西路、工業區二十八路今早發生貨車、機車的交通事故，邱姓婦人頭部受創，在地面留下大攤鮮血，目前仍在醫院急救中。圖／讀者提供
台中市西屯區五權西路、工業區二十八路今早發生貨車、機車的交通事故，邱姓婦人頭部受創，在地面留下大攤鮮血，目前仍在醫院急救中。圖／讀者提供
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