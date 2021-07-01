白花花鈔票散落高雄街頭 遺失婦著急「不報案」曝原因

高雄苓雅區一名47歲蔡姓豬肉女攤販，上月12日收攤後沒把4.5萬元現鈔收好，騎車回家途中沿路「散財」，回家後發現辛苦錢不見又不敢報警，所幸這筆現金被巡邏員警撿走，清查附近監視器畫面確認是蔡婦所遺失，今早通知蔡婦到派出所領回。

上月12日兩名福德二路派出所員警，巡邏途經苓雅區正言路巷弄時，發現地上散落大量紙鈔，兩人停下車後從巷頭撿到巷尾，原以為是民眾惡作劇亂撒，清查後發現4.5萬元鈔票都是「真鈔」，回到派出所後立即將4.5萬元的現金登入警政系統上網招領。

原本認為民眾如果遺落大筆現金，應該會立即到轄區派出所通報遺失，沒想到從12日公告起到6月底，都沒看到失主現身，後來警方「主動出擊」調閱附近監視器畫面，再與鄰近住戶交叉比對，最後確認失主特徵，確認遺失者是一名在菜市場擺攤賣豬後的蔡姓婦人。

今蔡婦到派出所認領現鈔，清點後確認4.5萬元「一張也沒少」，依規定辦理領取手續後，終於放下兩周心中大石頭。

蔡婦向警方表示，這筆現金是她當天賣豬肉的所得，收攤後急忙趕回家補貨，就將上午賺到的錢放在口袋，沒想到騎車時不小心掉落，回家後發現錢不見後，沿回家路途尋找沒找到，詢問附近鄰居沒結果，又擔心被家人責備，才一直沒到派出所報案。

今警方通知蔡婦到派出所領取時還爆發一段插曲，蔡婦以為遇到詐騙集團「哪有這麼好康？」經過多次與來電員警確認後，認為應該是真的無誤，今早才到派出所領回辛苦錢。