快訊

【7/1確診地圖】增47例本土3例境外、死亡13例！ 陳時中：群聚需要釐清

撐不下去了！福和客運8月停駛營運 衝擊基隆到新店運輸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白花花鈔票散落高雄街頭 遺失婦著急「不報案」曝原因

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄苓雅區一名47歲蔡姓豬肉女攤販，上月12日收攤後沒把4.5萬元現鈔收好，騎車回家途中沿路「散財」，回家後發現辛苦錢不見又不敢報警，所幸這筆現金被巡邏員警撿走，清查附近監視器畫面確認是蔡婦所遺失，今早通知蔡婦到派出所領回。

上月12日兩名福德二路派出所員警，巡邏途經苓雅區正言路巷弄時，發現地上散落大量紙鈔，兩人停下車後從巷頭撿到巷尾，原以為是民眾惡作劇亂撒，清查後發現4.5萬元鈔票都是「真鈔」，回到派出所後立即將4.5萬元的現金登入警政系統上網招領。

原本認為民眾如果遺落大筆現金，應該會立即到轄區派出所通報遺失，沒想到從12日公告起到6月底，都沒看到失主現身，後來警方「主動出擊」調閱附近監視器畫面，再與鄰近住戶交叉比對，最後確認失主特徵，確認遺失者是一名在菜市場擺攤賣豬後的蔡姓婦人。

今蔡婦到派出所認領現鈔，清點後確認4.5萬元「一張也沒少」，依規定辦理領取手續後，終於放下兩周心中大石頭。

蔡婦向警方表示，這筆現金是她當天賣豬肉的所得，收攤後急忙趕回家補貨，就將上午賺到的錢放在口袋，沒想到騎車時不小心掉落，回家後發現錢不見後，沿回家路途尋找沒找到，詢問附近鄰居沒結果，又擔心被家人責備，才一直沒到派出所報案。

今警方通知蔡婦到派出所領取時還爆發一段插曲，蔡婦以為遇到詐騙集團「哪有這麼好康？」經過多次與來電員警確認後，認為應該是真的無誤，今早才到派出所領回辛苦錢。

蔡婦笑稱，還好是警察撿到，不然辛苦所賺的錢就被別人拿走了，終於可以回去跟家人好好交代，晚上終於可以好好睡覺了。

蔡婦收攤後將現金放在口袋，沒想到大筆金錢就此不翼而飛，所幸被警方撿走，順利找到遺失辛苦錢。圖／讀者提供
蔡婦收攤後將現金放在口袋，沒想到大筆金錢就此不翼而飛，所幸被警方撿走，順利找到遺失辛苦錢。圖／讀者提供
蔡婦收攤後將現金放在口袋，沒想到大筆金錢就此不翼而飛，所幸被警方撿走，順利找到遺失辛苦錢。圖／讀者提供
蔡婦收攤後將現金放在口袋，沒想到大筆金錢就此不翼而飛，所幸被警方撿走，順利找到遺失辛苦錢。圖／讀者提供
蔡婦收攤後將現金放在口袋，沒想到大筆金錢就此不翼而飛，所幸被警方撿走，順利找到遺失辛苦錢。圖／讀者提供
蔡婦收攤後將現金放在口袋，沒想到大筆金錢就此不翼而飛，所幸被警方撿走，順利找到遺失辛苦錢。圖／讀者提供
蔡姓婦人今天到福德二路派出所領取遺失的現鈔。圖／讀者提供
蔡姓婦人今天到福德二路派出所領取遺失的現鈔。圖／讀者提供

監視器 失主 詐騙集團

延伸閱讀

高雄好家載訂單銷售額破百萬 市府祭外送優惠

限時4天 高雄好家載300店家滿199元1.5公里免運費

莫德納送達高雄 75歲以上長輩今天下午14處可補打

不浪費溢流 南化水庫每天供高雄40萬噸原水

相關新聞

台東百萬BMW疑閃狗自撞燒成白鐵 2年輕男子慘死

台東市省道台11線知本路二段，今晨發生轎車自撞火燒車意外，警消據報趕往搶救，10分鐘內控制火勢，但不幸的是車上2名男子均...

獨／老舊建築大樓如何逃火海 中市消防局長教兩招保命

彰化市火車站前喬友大樓火警，造成4死20多人受傷，其中1名消防員不幸殉職。台中市消防局局長長曾進財同感悲痛，並說老舊大樓...

疑右轉車未讓左轉車先行 台中工業區車禍女騎士昏迷

台中市翁姓司機在今早駕駛貨車行經台中工業區時，要右轉西屯區工業區廿八路，疑未禮讓從路口要左轉的邱姓女騎士，雙方轉彎時發生...

白花花鈔票散落高雄街頭 遺失婦著急「不報案」曝原因

高雄苓雅區一名47歲蔡姓豬肉女攤販，上月12日收攤後沒把4.5萬元現鈔收好，騎車回家途中沿路「散財」，回家後發現辛苦錢不...

欠錢不還嗆「爛命一條」疑似被擄上車 警半途攔截救人

26歲陳男向林姓友人（25歲）催討積欠已久的債務3萬，卻反遭嗆聲「錢沒有，爛命一條」，陳男氣不過，找來友人帶走李男討債，...

瓜農怕交不出貨 竟謊稱500顆西瓜遭竊

花蓮壽豐鄉一名46歲林姓瓜農在6月報案500顆西瓜一夜遭竊，經警方調閱監視器及蒐證，發現竟是林男「自編自盜」，因供不應求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。