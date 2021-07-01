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欠錢不還嗆「爛命一條」疑似被擄上車 警半途攔截救人

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

26歲陳男向林姓友人（25歲）催討積欠已久的債務3萬，卻反遭嗆聲「錢沒有，爛命一條」，陳男氣不過，找來友人帶走李男討債，被警方攔截帶回，詢後依妨害自由函送。

上月24日下午6時許，民眾報案指稱在捷運三和國中站1號出口，有3名男子爭執後，其中一人被兩人半推半就拉上車，轄區三重警方獲報後立即循線調閱監視畫面，迅速在泰山區一帶將車攔下，車上3人全帶回了解。

涉及擄人的陳男供稱，他與林原是多年生意上的好友，今年3月林男向他借了8萬後，便遲未還款至今，期間他念及疫情影響大家都不好，一直沒有催討，直到近日經營的燒烤店被迫關門，急需資金的他才向林男要款。

陳男上月24日約來林男討論，林男卻不打算還款，還嗆聲「錢沒有、爛命一條」，被氣不過的陳男才會與友人半推半就拉林男上車，想載他返家拿錢還款，未料還沒到就被攔下盤查。

林男表示，他未遭陳男毆打，也是自願上車，警方則依事證認定陳男等人涉妨害自由，警詢後依妨害自由函送。

警方順利半路攔截，將三人帶回警局了解。記者柯毓庭／翻攝
警方順利半路攔截，將三人帶回警局了解。記者柯毓庭／翻攝
林男在陳男與友人半推半就下上了轎車，被警方認定妨害自由。記者柯毓庭／翻攝
林男在陳男與友人半推半就下上了轎車，被警方認定妨害自由。記者柯毓庭／翻攝

疫情 捷運 債務

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