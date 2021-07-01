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媽媽有心臟病開賓士外出突不適 求救彰化工作兒急報警

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區施姓婦人患有心臟疾病，前天因市區下大雨，所以駕駛家中賓士車外出，未料行經北區時，施婦在與兒子通話過程中，突感不適，直說「心臟好像不太舒服」，還稱當時大雨，有點迷路，沒想到話沒講話，手機就沒電斷訊，急壞在彰化工作的施婦兒子，趕緊通知警方協助到場，警方到場時，發現施婦將車停在路旁，臉色蒼白，趕緊協助施婦返家，解除一場虛驚。

台中市第二警分局在上月29日下午4時許接獲彰化縣警局轉報，施姓婦人的兒子報稱，母親患有心臟病，當天下午駕駛賓士車從台中市北屯區的住家，開賓士車外出，母親疑在通話中身體不適，加上大雨迷途，慌了手腳，且通話中突然中斷，施婦兒子擔心母親安危，所以趕緊通報警方協助，受困位置在北區中清路與梅亭街一帶。

第二警分局永興所警員黃聖智、蕭士于趕赴現場，發現65歲施姓婦人駕駛的賓士車停在路邊，員警上前輕敲車窗，婦人神情疲憊、像要虛脫的樣子，施婦當時向警方虛弱回應「才剛跟兒子電話求救，講到一半電話就沒電，看到你們出現，像天使一樣，終於安心了」。

員警查驗身分無誤後，擔心施婦在大雨中再度迷航發生意外，所以請她跟著警車，平安返家後趕緊向兒子報平安，並向警員致謝。

第二警分局長蔡元戎說，台灣已進入高齡化社會，家有一老如有一寶，應該多加予以關懷，如遇急難需救助情形都能向警方報案，避免延誤救援時機而造成遺憾。

台中市施姓婦人前天開車外出時，遇到滂沱大雨迷路，一時情緒激動，引發身體不適，在彰化工作的施婦兒子，趕緊聯絡警方到場。圖／第二警分局提供
台中市施姓婦人前天開車外出時，遇到滂沱大雨迷路，一時情緒激動，引發身體不適，在彰化工作的施婦兒子，趕緊聯絡警方到場。圖／第二警分局提供

台中市 心臟病

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