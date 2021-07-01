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瓜農怕交不出貨 竟謊稱500顆西瓜遭竊
花蓮壽豐鄉一名46歲林姓瓜農在6月報案500顆西瓜一夜遭竊，經警方調閱監視器及蒐證，發現竟是林男「自編自盜」，因供不應求，擔心無法交付盤商8000顆西瓜恐違約，將西瓜用貨車載到其他縣市販售再報警，全案依刑法竊盜、誣告、使公務員登載不實及詐欺等罪嫌，移送地檢署偵辦。
花蓮吉安警分局6月5日接獲瓜農報案，指出東華大橋下瓜田園區有500顆西瓜被偷，因西瓜是花蓮重要的經濟作物，警方不敢大意，到場採證並調閱周邊各路口監視器，掌握可疑車輛與對象查緝。
警方調閱沿途數十支路口監視器影像，當天除了採收工人開車進出，皆未發現任何可疑人車，再查訪附近瓜農及搬運工交叉比對，發現林姓瓜農說詞疑點重重，諸多細節交待不清、前後矛盾，6月下旬警方兵分多路帶回案發當天在場採收員工隔離詢問，竟發現是瓜農自導自演。
依監視器畫面，林姓瓜農在6月5日清晨5點多有工人開2輛車到瓜田採收西瓜，上午8點多完成裝箱，還特別用貨運公司密閉式貨車載往外縣市，而不是一般開放式的貨車，9點30分林男報案西瓜遭竊，還急得喊損失慘重。
經警方調查，林男今年依約應交付盤商8000顆西瓜，卻供不應求恐違約，6月5日清晨，林男指示員工進場採收數百顆西瓜載往外縣市，並報案遭竊，當下雖有員工心存狐疑，但也不敢表示意見，直到警方訊問才坦承是受林男指示採瓜，且失竊位置與採收區重疊。
警方表示，西瓜是花蓮縣高經濟作物，每年5、6月採收時期，警方均規畫「護瓜」專案勤務，依照農田面積、位置及收成順序畫分責任區域，分別由瓜農及轄區偵查隊、分駐（派出）所、巡守隊等單位輪流巡守，全力守護瓜農順利收成，不容許任何不法分子心存僥倖，抹煞警民多年來「護瓜」勤務的辛勞與努力。
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