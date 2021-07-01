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朝陽科大5學生駕車摔落15公尺邊坡 幸樹幹擋住3傷
朝陽科技大學5名碩士生昨晚進行台中市和平區橫嶺山隧道監測作業，監測結束後，洪姓男子駕駛休旅車載3男1女今日凌晨開車下山，行經台中市和平區中坑里中專1線25.9公里處，疑不諳山區路況，過彎時不慎擦撞路旁樹幹，摔落約15公尺邊坡，幸好車子被下方樹幹擋住停下，才未繼續滑落山谷，共3人受傷送醫，幸無生命危險。
今天凌晨4時3分，台中市消防局接獲通報，一輛休旅車於大雪山200林道25.5公里處不慎摔落山谷，消防局出動消防器材救援車2輛、救護車3輛、消防隊員13人共同搶救，警方也派員前往處理。
警方調查，林務局委託朝陽科技大學碩士生，6月30日晚間實施橫嶺山隧道監測作業，今日凌晨監測結束後下山時，由洪男(28歲)駕駛自小客車，車上載其他4人，疑因不諳山區路況，未以低速檔行駛，過彎時不慎先擦撞路旁樹幹後，摔落道路下方約15公尺處，幸好被樹幹擋住，才未繼續滑落80公尺深的山谷，但車子毀損嚴重，造成後座3人受傷。
消防人員將傷者送往東勢農民醫院救治，受傷3人為22至23歲學生，其中，林男左手臂骨折、劉男左手臂骨折及頭部受傷、楊女左手撕裂傷，意識皆清醒，林男、劉男因骨折需開刀，目前已轉送中國醫學大學附設醫院，皆無生命危險。
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