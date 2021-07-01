朝陽科大5學生駕車摔落15公尺邊坡 幸樹幹擋住3傷

朝陽科技大學5名碩士生昨晚進行台中市和平區橫嶺山隧道監測作業，監測結束後，洪姓男子駕駛休旅車載3男1女今日凌晨開車下山，行經台中市和平區中坑里中專1線25.9公里處，疑不諳山區路況，過彎時不慎擦撞路旁樹幹，摔落約15公尺邊坡，幸好車子被下方樹幹擋住停下，才未繼續滑落山谷，共3人受傷送醫，幸無生命危險。

今天凌晨4時3分，台中市消防局接獲通報，一輛休旅車於大雪山200林道25.5公里處不慎摔落山谷，消防局出動消防器材救援車2輛、救護車3輛、消防隊員13人共同搶救，警方也派員前往處理。

警方調查，林務局委託朝陽科技大學碩士生，6月30日晚間實施橫嶺山隧道監測作業，今日凌晨監測結束後下山時，由洪男(28歲)駕駛自小客車，車上載其他4人，疑因不諳山區路況，未以低速檔行駛，過彎時不慎先擦撞路旁樹幹後，摔落道路下方約15公尺處，幸好被樹幹擋住，才未繼續滑落80公尺深的山谷，但車子毀損嚴重，造成後座3人受傷。