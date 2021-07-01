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影／很有故事的事故…違規、打架、撞車 結局超展開！

聯合報 / 記者 陳筠青／即時報導

一位網友在社群媒體上傳一段影片，因為關注點很多，而且結局超乎意料之外，引發其他眾網友熱烈討論。

影片一開始，一輛紅色轎車在外側車道違規左轉，同一時間，畫面右邊的另一輛機車，則是紅燈右轉；機車前行 快到下一個路口時，左邊卻突然有2名男子打架衝出來，因機車前方的一輛轎車突然煞車，導致機車反應不及撞上；巧合的是，打架的2人與機車騎士同步摔倒，但沒想到打架的2人竟然起身又繼續打到忘我。

網友紛紛表示：「這是我看過最好笑的車禍影片」、「我以為前面2個人在跳探戈咧」、「我想了很多結局，就是沒想到這個」、「好奇這種肇責會怎麼判？」、「三個願望一次滿足：違規、打架、撞車」、「這資訊量太大，一時之間不知該看哪邊...」、「確定是打架嗎？怎麼看起來像是在打啵？」、「很有故事的事故」！

網友在社群媒體上傳一段影片，車輛行進間，路口左邊卻突然衝出2名打架男子，轎車突然煞車，導致後方機車反應不及撞上，機車騎士與打架2男同步摔倒，但沒想到打架的2人竟然起身又繼續打到忘我。圖／翻攝YouTube「Lee Xian-Cheng」上傳影片
網友在社群媒體上傳一段影片，車輛行進間，路口左邊卻突然衝出2名打架男子，轎車突然煞車，導致後方機車反應不及撞上，機車騎士與打架2男同步摔倒，但沒想到打架的2人竟然起身又繼續打到忘我。圖／翻攝YouTube「Lee Xian-Cheng」上傳影片

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