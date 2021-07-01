影／很有故事的事故...違規、打架、撞車 結局超展開！

一位網友在社群媒體上傳一段影片，因為關注點很多，而且結局超乎意料之外，引發其他眾網友熱烈討論。

影片一開始，一輛紅色轎車在外側車道違規左轉，同一時間，畫面右邊的另一輛機車，則是紅燈右轉；機車前行 快到下一個路口時，左邊卻突然有2名男子打架衝出來，因機車前方的一輛轎車突然煞車，導致機車反應不及撞上；巧合的是，打架的2人與機車騎士同步摔倒，但沒想到打架的2人竟然起身又繼續打到忘我。