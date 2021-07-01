婦人遭戀愛詐騙1882萬 歹徒現金轉比特幣操作匯給上游

台北市獨居的60歲王姓婦人半年內遭詐騙集團詐騙1882萬，其中1300萬為女車手親自到王婦家拿錢，另外582萬為王婦到銀行匯款，警方循線逮補女車手及收水（車手頭），2人均供稱只是幫他人做事，賺酬勞。其中，收水將收到的1300萬現金全拿來買比特幣，再透過虛擬貨幣App將比特幣匯給詐騙集團；警方依詐欺、洗錢防制法將2人送辦，正在追查上游詐騙集團成員。

警方調查，王婦已退休，丈夫已逝，平時獨居家中，她的兒女偶爾返家探望；去年12月，王婦滑臉書被一名自稱伊拉克籍機師的男子加好友，兩人時常聊天，感情漸深後，假機師多次以送禮給王婦卻遭海關查扣理由，要王婦前後交付1300萬幫他解套。

假機師是詐騙集團冒充，其得知王婦獨居，明目張膽派一名女菲律賓籍移工擔任車手，到王婦家拿錢，女移工再遵照詐騙集團指示，用LINE與收水潘姓男子聯繫，將錢轉交給潘。潘再將全部現金購買比特幣，在虛擬貨幣App將比特幣匯給詐騙集團兌現。

另外，詐騙集團也提供人頭帳號要王婦到銀行匯款582萬，待王婦積蓄耗盡向兒女借錢，兒女才驚覺不對勁報警。

警方組成專案小組偵辦，要王婦假裝繼續相信詐騙集團，果然詐騙集團又要王婦交付現金，雙方相約上月 29日晚上6點在王婦家取錢，警方埋伏附近，待女車手取完錢交付給潘，警方上前將2人依現行犯逮捕。

菲律賓籍女車手供稱，她是透過在台灣的同鄉介紹這分「工作」，她以為只是幫人取錢、送錢，不知已經觸法；潘則供稱，他也是遵照「上游」指示操作法幣與虛擬貨幣的兌換，不知「上游」是詐騙集團。