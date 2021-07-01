台東百萬BMW疑閃狗自撞燒成白鐵 2年輕男子慘死

台東市省道台11線知本路二段，今晨發生轎車自撞火燒車意外，警消據報趕往搶救，10分鐘內控制火勢，但不幸的是車上2名男子均不幸當場死亡。警方初步研判疑為車速過快失控所致，是否疲勞駕駛或酒駕，正進一步調查中。

今天凌晨3點多，一輛百萬BMW南下太麻里方向，行經省道台11線知本路二段時，突撞擊中央分隔島後，彈飛對向車道旁路樹起火燃燒，路經車輛發現報警處理。消防局勤務中心接獲通報立即知本16、61、91車輛前往救援。

警消人員抵達現場時，事故車輛已陷入火海，立刻拉起水線滅火，不到10分鐘將火勢控制，整輛車已付之一炬。現場發現駕駛疑拋飛倒在車輛旁明顯死亡，副駕駛座還卡著1名逃生不及的男子，已被燒成焦屍；經調查駕駛為21歲卓姓男子，副駕駛座為18歲傅姓男子，2人均為台東人。

警方初步研判，事故車輛先是撞擊分隔島後，彈飛翻滾到對向車道，再撞擊一旁路樹，引起火燒車，由於撞擊力道大，車輛嚴重扭曲變形，零件噴飛散落，一旁還有1隻死亡的黑狗，不排除疑似車速過快，閃避黑狗造成車輛失控。至於是否有酒駕或疲勞駕駛，警方將進一步調查釐清。