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台東百萬BMW疑閃狗自撞燒成白鐵 2年輕男子慘死

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東市省道台11線知本路二段，今晨發生轎車自撞火燒車意外，警消據報趕往搶救，10分鐘內控制火勢，但不幸的是車上2名男子均不幸當場死亡。警方初步研判疑為車速過快失控所致，是否疲勞駕駛或酒駕，正進一步調查中。

今天凌晨3點多，一輛百萬BMW南下太麻里方向，行經省道台11線知本路二段時，突撞擊中央分隔島後，彈飛對向車道旁路樹起火燃燒，路經車輛發現報警處理。消防局勤務中心接獲通報立即知本16、61、91車輛前往救援。

警消人員抵達現場時，事故車輛已陷入火海，立刻拉起水線滅火，不到10分鐘將火勢控制，整輛車已付之一炬。現場發現駕駛疑拋飛倒在車輛旁明顯死亡，副駕駛座還卡著1名逃生不及的男子，已被燒成焦屍；經調查駕駛為21歲卓姓男子，副駕駛座為18歲傅姓男子，2人均為台東人。

警方初步研判，事故車輛先是撞擊分隔島後，彈飛翻滾到對向車道，再撞擊一旁路樹，引起火燒車，由於撞擊力道大，車輛嚴重扭曲變形，零件噴飛散落，一旁還有1隻死亡的黑狗，不排除疑似車速過快，閃避黑狗造成車輛失控。至於是否有酒駕或疲勞駕駛，警方將進一步調查釐清。

當地居民表示，該路段為一處彎道，速限50公里，早年還是2線道時，曾發生過多起死亡車禍，一旁有信眾搭建地藏王廟，後來改為4線車道後，就明顯改善許多，近年來幾乎不再有事故發生，這次再度發生死亡車禍，一定和車速快拖不了關係。

警方上午到現場拉起封鎖線，正進一步調查釐清事故原因。記者尤聰光／攝影
警方上午到現場拉起封鎖線，正進一步調查釐清事故原因。記者尤聰光／攝影
台東市省道台11線知本路二段，今晨發生轎車自撞火燒車意外，警消據報趕往搶救，10分鐘內控制火勢，但不幸的是車上2名男子均不幸當場死亡。記者尤聰光／攝影
台東市省道台11線知本路二段，今晨發生轎車自撞火燒車意外，警消據報趕往搶救，10分鐘內控制火勢，但不幸的是車上2名男子均不幸當場死亡。記者尤聰光／攝影

車道 車禍

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