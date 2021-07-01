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高雄大寮連兩天出現遛鳥俠！到案稱跟人打賭賭輸才犯案
高雄市大寮區半夜突現遛鳥俠！林園警分局連續兩天接獲民眾報案，在大寮區有一名男子疑似裸露身體在路上來回走，並有不雅行為，警方調閱監視器鎖定一輛黑色轎車，聯繫林姓車主到案說明，林男坦承犯案，自稱因與友人打賭輸了才脫光衣服，警方詢後依妨害風化罪嫌送辦。
據了解，林姓男子（39歲）本月21日晚間10時許在大寮區光明路全身裸露下車走動，因附近民宅、車輛多，民眾駕車經過報警，林男見狀立即回車上駕車離開，全程不到1分鐘，警方到場時林男已不在現場。
22日凌晨1時許又有民眾在華中路工業區看見林男全身赤裸下車、有不雅舉動，疑因行經人車少林男變本加厲，全程約只有1、2分鐘，民眾以行車紀錄器拍下林男並報警。
林園警分局員警獲報，擴大調閱兩處監視器，發現幾乎同時段都有一輛黑色轎車經過，以車追人，通知林男到案說明，林男27日到案供稱，因為跟人打賭，賭輸了要脫衣服，自己輸了才有裸露行為，不是故意的，疑是推託之詞，警方詢後依妨害風化罪函送高雄地檢署偵辦。
林園分局表示，已約制告誡林男勿再有相關行為，並將會加強轄內治安要點巡邏密度，防範類似案件發生，若發現有人在公開場域裸露身體，違反公序良俗，將會嚴格執法。
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