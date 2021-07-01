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高雄大寮連兩天出現遛鳥俠！到案稱跟人打賭賭輸才犯案

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大寮區半夜突現遛鳥俠！林園警分局連續兩天接獲民眾報案，在大寮區有一名男子疑似裸露身體在路上來回走，並有不雅行為，警方調閱監視器鎖定一輛黑色轎車，聯繫林姓車主到案說明，林男坦承犯案，自稱因與友人打賭輸了才脫光衣服，警方詢後依妨害風化罪嫌送辦。

據了解，林姓男子（39歲）本月21日晚間10時許在大寮區光明路全身裸露下車走動，因附近民宅、車輛多，民眾駕車經過報警，林男見狀立即回車上駕車離開，全程不到1分鐘，警方到場時林男已不在現場。

22日凌晨1時許又有民眾在華中路工業區看見林男全身赤裸下車、有不雅舉動，疑因行經人車少林男變本加厲，全程約只有1、2分鐘，民眾以行車紀錄器拍下林男並報警。

林園警分局員警獲報，擴大調閱兩處監視器，發現幾乎同時段都有一輛黑色轎車經過，以車追人，通知林男到案說明，林男27日到案供稱，因為跟人打賭，賭輸了要脫衣服，自己輸了才有裸露行為，不是故意的，疑是推託之詞，警方詢後依妨害風化罪函送高雄地檢署偵辦。

林園分局表示，已約制告誡林男勿再有相關行為，並將會加強轄內治安要點巡邏密度，防範類似案件發生，若發現有人在公開場域裸露身體，違反公序良俗，將會嚴格執法。

高雄市大寮區林姓男子駕駛一輛黑色轎車趁晚間到公開場合出現裸露行為，警方調閱監視器以車追人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區林姓男子駕駛一輛黑色轎車趁晚間到公開場合出現裸露行為，警方調閱監視器以車追人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區有民眾駕車經過華中路工業區驚見一男子全身赤裸，疑有不雅行為。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區有民眾駕車經過華中路工業區驚見一男子全身赤裸，疑有不雅行為。記者陳玫伶／翻攝

監視器 車主

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