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用命控訴的維吾爾法庭：中國暴怒的「反華鬧劇」？

郵務士工作量多2、3倍 手腳發麻眼前一片黑昏倒

傳簡訊給媽後失聯 警方據報輾轉找到超商男救回一命

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田中鎮某超商員工最近工作不順遂，萌生尋短念頭，向住在雲林縣的媽媽傳完簡訊就失聯：他的媽媽十分焦急，請家住田中鎮的親人報案。員警及時趕到男子住處，發現他已吞服10多顆安眠藥，意識不清，緊急送醫後挽回性命。

田中警分局今天表示，這名男子在田中鎮某超商工作，昨天傳簡訊給媽媽，吐露職場遇到一些問題，心情很差，不想再這樣下去，他的媽媽察覺簡訊用語不對勁，聯絡田中鎮的親人報警並向超商求證，發現他昨天沒上班，沒接手機，警方和店長都找不到人，大家急得像熱鍋上的螞蟻。

員警問超商員工，有人想起他曾說跟某同事在一幢大樓合租雅房，員警輾轉找到房東前往開門，發現人躺在房間床上，意識不清，桌上還有沒吃完的安眠藥，即緊急通知119把他送往醫院急救。事後了解，他服用過量安眠藥企圖尋短，房東獲悉後，慶幸搶先一步救回他。

田中警分局長鄭頴聰表示，田中派出所警員葉璨慨、林琨閔積極協助報案人，及時救回這名輕生者，並請家屬陪伴以免發生憾事；人生遇到瓶頸，可聯絡衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助和專業心理諮商，尋到解決問題的辦法。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

田中警分局把輕生男子送到醫院急救。圖／田中警分局提供
田中警分局把輕生男子送到醫院急救。圖／田中警分局提供
田中警分局今天表揚警員葉璨慨（左）、林琨閔積極為民服務。圖／田中警分局提供
田中警分局今天表揚警員葉璨慨（左）、林琨閔積極為民服務。圖／田中警分局提供

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